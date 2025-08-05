Bilim insanları açıkladı! Bugün tarihin en kısa günlerinden biri olabilir

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, bugün kayıtlara geçen en kısa günlerden biri olabilir. Space.com'un aktardığına göre, yapılan ölçümler 5 Ağustos’un, güneş ile ölçülen standart 86 bin 400 saniyelik bir günden 1,25 milisaniye daha kısa olacağını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu farkın nedenini henüz netleştiremedi. Ancak 5 Ağustos Salı gününün, yalnızca 2025 yılının değil, 1973’ten bu yana ölçülen en kısa günlerden biri olabileceği öngörülüyor.

Bu yıl daha önce 9 Temmuz 1,23 milisaniye, 22 Temmuz ise 1,36 milisaniye ile ortalamadan kısa günler olarak kaydedilmişti.

Her ne kadar bu fark insanların günlük yaşamında hissedilmese de bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızındaki artışın sürmesi durumunda 2029 ve sonrasında bu sürenin 1 saniye ve üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

En kısa gün rekoru 2024’te kaydedildi

Şimdiye kadar ölçülen en kısa gün rekoru ise, 5 Temmuz 2024’te kaydedilmiş ve bu gün, standart bir günden 1,66 milisaniye daha kısa sürmüştü.