Bilim insanları açıkladı! Bugün tarihin en kısa günlerinden biri olabilir
Bilim dünyası, Dünya'nın dönüş hızındaki sıra dışı artışı gözlemliyor. Yapılan son ölçümler, bugünün standart bir günden 1,25 milisaniye daha kısa olacağını ortaya koydu. Bu durum, 2024 yılında kaydedilen rekorun ardından, son yılların en kısa günlerinden birine işaret ediyor. Uzmanlar, bu farkın günlük hayatta hissedilmeyeceğini belirtse de, dönüş hızındaki bu artışın sürmesi halinde, 2029'dan sonra bir saniyelik farklara ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, bugün kayıtlara geçen en kısa günlerden biri olabilir. Space.com'un aktardığına göre, yapılan ölçümler 5 Ağustos’un, güneş ile ölçülen standart 86 bin 400 saniyelik bir günden 1,25 milisaniye daha kısa olacağını ortaya koydu.
Uzmanlar, bu farkın nedenini henüz netleştiremedi. Ancak 5 Ağustos Salı gününün, yalnızca 2025 yılının değil, 1973’ten bu yana ölçülen en kısa günlerden biri olabileceği öngörülüyor.
Bu yıl daha önce 9 Temmuz 1,23 milisaniye, 22 Temmuz ise 1,36 milisaniye ile ortalamadan kısa günler olarak kaydedilmişti.
Her ne kadar bu fark insanların günlük yaşamında hissedilmese de bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızındaki artışın sürmesi durumunda 2029 ve sonrasında bu sürenin 1 saniye ve üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.
En kısa gün rekoru 2024’te kaydedildi
Şimdiye kadar ölçülen en kısa gün rekoru ise, 5 Temmuz 2024’te kaydedilmiş ve bu gün, standart bir günden 1,66 milisaniye daha kısa sürmüştü.