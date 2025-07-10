Bilişim 500’ün 2024 ön verileri açıklandı: Geçen seneye göre yüzde 56 büyüme

Türkiye’nin bilişim sektöründeki en kapsamlı performans ölçümü olan “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması – Bilişim 500”ün 2024 yılına ilişkin ilk verileri açıklandı.

Sektör, TL bazında yüzde 56, dolar bazında ise yüzde 13 büyüdü. Toplam gelir 1,1 trilyon TL’ye (34 milyar dolar) yükseldi.

Büyüme önceki yıla göre yavaşlasa da, pandemi sonrası ivmenin sürdüğü görülüyor. 2023’teki TL bazında yüzde 88’lik artış ve yüzde 31’lik dolar bazlı büyümenin ardından, 2024 performansı daha ılımlı bir tablo çiziyor.

Yazılımda rekor: Yüzde 94 büyüme

Bilişim Zirvesi Şirketi Araştırma ve Veri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Unan, üretken yapay zeka, bulut teknolojileri ve sürdürülebilirliğin sektörün ana odakları olduğunu belirterek, “Yapay zeka, müşteri etkileşimlerinden iç süreçlere kadar ciddi dönüşüm yaratıyor” dedi.

Yerli yazılım gelirlerinde ise çarpıcı bir artış yaşandı. 2024’te Türkiye’de geliştirilen yazılım ürünleri bir önceki yıla göre yüzde 94 oranında büyüme gösterdi.

Yeni şirketler listede, en hızlısı yüzde 690 büyüdü

2024 listesine 74 yeni şirket dahil olurken, yüzde 100’ün üzerinde büyüyen 90 şirket dikkat çekti. En yüksek büyüme oranı ise TL bazında yüzde 690 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlar 7 ağustosta açıklanacak

Bilişim 500 Araştırması’nın 2024 sonuçları, 7 ağustosta Grand Pera Tarihi Emek Sineması’nda düzenlenecek törenle kamuoyuna duyurulacak.