BTC Türk hesabı olmayanlara SMS attı, kafalar karıştı!

Kripto para borsası BTC Türk'ten gönderildiği belirtilen SMS'lerin platformda hesabı olmayan kişilere de ulaştığı iddia edildi.

Birçok kişi çeşitli platformlar üzerinden konuyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Sms'ler korkuttu, şikayetler arttı

NTV'de yer alan habere göre, bazı kişilere BTC Türk'ten gönderildiği öne sürülen "Kimlik Doğrulama Kodu: Lütfen bu kodu BtcTurk personeli ile bile paylaşmayın" mesajı ulaştı.

Söz konusu mesaj, BTC Türk'te hesabı olan ve olmayanlara da iletildi. Bu gelişme, kişisel bilgilerin izinsiz kullanıldığına dair şüphe doğururken mesajı alan ancak BTC Türk ile bağlantısı olmayanlar da adlarına hesap açılmış olabileceğini düşünerek şikayet sitelerine yazdı.

İlerleyen saatlerde BTCTurk'ten konuyla ilgili rahatlatan açıklama geldi. Şirket "Kripto'dan Gelen Doğrulama SMS'leri Hakkında Bilgilendirme" başlığıyla servis ettiği açıklama şu ifadelere yer verdi:

"BtcTurk | Kripto'da herhangi bir üyelik başvurusu yapmadığınız hâlde doğrulama SMS'i aldıysanız, konuyla ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. Platformumuzda bir hesap açılabilmesi için, SMS ve e-posta doğrulamasının yanı sıra kimlik doğrulama ve canlılık testi gibi güvenlik adımlarının eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

Bu adımlar tamamlanmadan hesap oluşturmak mümkün değildir. Bu nedenle, sizin başlatmadığınız bir üyelik denemesi sonucu gelen SMS'leri dikkate almanıza gerek yoktur. Bunlar başarısız ve sonuçsuz kalan girişimlerdir. Bu tür denemeleri önlemek için gerekli teknik önlemler alınmıştır.

Her türlü sorunuz için uygulamamızdaki "Canlı Destek" veya "Bize Ulaşın" bölümlerinden 7/24 bize ulaşabilirsiniz."