Bulut gelirleri 550 milyar dolara dayandı

Uluslararası pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) verilerine göre 2022 yılında kürüsel bulut bilişim gelirleri yüzde 22.9 artışla 545 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaştı. IDC, bulut gelirlerinin 2026 yılında trilyon dolar sınırına yaklaşmasını, 2027 yılında ise 1 trilyon 250 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Pazarın en büyük segmenti olan, hizmet olarak yazılım pazarı hem uygulamalar hem de altyapı olarak toplam büyüklük olarak pazarın yüzde 60’ından fazlasını oluştursa da büyüme oranları pazar büyümesinin gerisinde kalmaya başladı. Bulut pazarının en hızlı büyüyen kesimi ise yüzde 32.1 ile platform hizmetleri oldu. Uygulama pazarında 246.3 milyar dolarlık pazarın en büyüğü Microsoft olurken onu Saleforce.com, SAP ve Oracle takip etti.

Toplam gelirlerinin yüzde 30’dan fazlasını bulut hizmetlerinden elde eden Microsoft’un bu alanda elde ettiği 52.6 milyar dolarlık gelirin yüzde 38.6’lık kesimi ise verimlilik uygulamaları olarak geçen ofis uygulamalarından geliyor.

Salesforce.com toplam gelirlerinin neredeyse yarısını bulut hizmetlerinden elde ediyor. Microsoft, toplam gelirlerinin yüzde 30’dan fazlasını bulut hizmetlerinden elde ederken onu yüzde 26’lık bulut geliri ile SAP ve yüzde 25 ile Oracle takip ediyor.

Yapak zekâ büyütecek

2022 boyunca genel bulut hizmetleri pazarının büyümesini her büyüklükteki işletmenin, bulut tabanlı uygulamalar ve hizmetlere yönelmesi gerçekleştirirken, yapay zekâ ve makine öğrenimi dahil olmak üzere bulut tabanlı teknolojilerdeki gelişmeler de önemli bir rol oynadı. Ayrıca, işletmeler arasında çevik ve verimli ölçeklenebilirliğe yönelik artan talep, pazarın genişlemesini daha da hızlandırdı.

2022'nin en büyük beş genel bulut hizmeti sağlayıcısı olan Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Salesforce Inc., Google ve Oracle’ın genel bulut hizmetleri pazarındaki payı yüzde 41’i geçti. 2022 yılında bulut hizmetlerine geçişte sağlık ve perakende sektöründeki şirketler öncü rolü oynarken, IDC’ye göre, genel bulut hizmetleri pazarı, diğer sektörlerin çeviklik arayışı ile büyümesine devam edecek.

Çeşitli sektörlerdeki işletmeler, çevikliklerini, verimliliklerini ve ölçeklenebilirliklerini geliştirmek için bulut tabanlı çözümleri giderek daha fazla benimsiyor. Gelişmekte olan bulut tabanlı teknolojiler gelişmeye devam ettikçe, genel bulut hizmetleri pazarının öneminin ve etkisinin daha da artması bekleniyor.

Hangi segment nasıl büyüdü?

SaaS-Uygulamalar, 2022'de yüzde 18,4'lük övgüye değer bir gelir artışı oranı sergileyerek genel bulut hizmetleri pazarında lider konumunu sürdürdü. Bu yükseliş, Microsoft Office 365 ve Google Workspace gibi bulut tabanlı üretkenlik uygulamalarının yaygın olarak benimsenmesiyle desteklendi. Salesforce ve SAP gibi bulut tabanlı kurumsal uygulamaların artan uygulaması da bu büyümeye katkıda bulundu.

Olağanüstü bir performans sergileyen IaaS, 2022 yılında yüzde 26,2'lik kayda değer bir gelir artışı oranı elde ederek genel bulut hizmetleri pazarının en büyük ikinci segmentini elde etti.

Her büyüklükteki işletme, segmentin hızlı genişlemesini hızlandıran bilgi işlem, depolama ve ağ oluşturmayı kapsayan bulut tabanlı altyapı hizmetlerini benimsedi. PaaS, yüzde 32,1'lik sağlam bir gelir artışı oranı sağlayan üçüncü en büyük segment olarak ortaya çıktı.

Bu artış, farklı boyutlardaki işletmelerde bulut tabanlı geliştirme ve devreye alma platformlarının artan şekilde benimsenmesinden kaynaklandı. SaaS-Altyapı, yüzde 22,6'lık bir gelir artışı oranı sergileyerek dördüncü sırayı aldı.

Bu segmentteki artış, farklı sektörlerdeki işletmeler tarafından bulut tabanlı işletim sistemlerinin, ara katman yazılımının ve geliştirme araçlarının artan şekilde benimsenmesine bağlanabilir.