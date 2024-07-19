Bulut sistemi arızası hizmetleri durdurdu! Bulut sistemi nedir? Bulut sisteminin faydaları nelerdir?

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü vurdu. Microsoft, bulut hizmetlerinde kesinti yaşanırken havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde aksamalar yaşanıyor. Bazı televizyon kanallarının yayınları bile kesildi. Yaşanan kesinti, birçok uçuşun durdurulmasına ve iptal edilmesine neden oldu.

Bulut sistemi nedir?

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, verilerin güvenli ve erişilebilir bir şekilde depolanması büyük önem kazandı. Bu noktada, bulut sistemi devreye girdi. Bulut sistemi, verilerin ve uygulamaların internet üzerinden erişilebilir bir şekilde depolandığı ve yönetildiği bir teknoloji altyapısı oldu. Fiziksel sunuculara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, kullanıcıların verilerine her yerden erişebilmesini sağlayan bulut sistemi, genel olarak şu üç ana hizmet modeli altında sunuluyor.

Altyapı Hizmeti: (IaaS - Infrastructure as a Service): Fiziksel sunucuların ve diğer altyapı bileşenlerinin sanallaştırılarak kullanıcılara sunulmasıydı. Örneğin, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure. Platform Hizmeti: (PaaS - Platform as a Service): Geliştiricilerin uygulamalarını oluşturup dağıtabileceği bir platform sunuyordu. Örneğin, Google App Engine, Heroku. Yazılım Hizmeti: (SaaS - Software as a Service): Kullanıcıların internet üzerinden erişebildiği ve kullandığı yazılım uygulamalarıydı. Örneğin, Google Drive, Microsoft Office 365.

Bulut sistemi nasıl kullanılır?

Kullanımı oldukça basit olan bulut sistemi, kullanıcılar tarafından bir bulut sağlayıcısından hesap oluşturarak hizmetleri kullanmaya başlayabilirler: İşte kullanım adımları:

Hesap Oluşturma: Bir bulut sağlayıcısında (örneğin, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure) hesap oluşturma

Hizmet Seçimi: İhtiyaca göre uygun bulut hizmeti (IaaS, PaaS, SaaS) seçme

Veri ve Uygulama Yükleme: Veriler ve uygulamalar bulut sistemine yüklenme

Yönetim ve İzleme: Bulut hizmetleri üzerinden veri ve uygulamalar yönetimi ve izlemesi

Erişim ve Kullanım: Verilere ve uygulamalara internet bağlantısı olan her yerden erişim sağlaması

Bulut Sisteminin amacı nedir?

Bulut sisteminin amacı, verilerin güvenli, ölçeklenebilir ve erişilebilir bir şekilde depolanmasını sağlamaktı.

İşte bulut sisteminin sunduğu bazı avantajlar:

Esneklik ve Ölçeklenebilirlik: Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre kaynakları artırabilmek veya azaltabilmek

Maliyet Tasarrufu: Fiziksel sunucu ve altyapı maliyetlerini azaltmak

Güvenlik: Verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve yedeklenmesini sağlıamak

Erişilebilirlik: İnternet bağlantısı olan her yerden verilere ve uygulamalara erişim imkanı sunmak

İşbirliği: Farklı lokasyonlardaki kullanıcıların aynı veriler üzerinde çalışabilmesini sağlamak





Bulut sistemleri türleri nelerdir?

Üç tür bulut ile bulut sistemi hizmeti alınabilir. Bu türler; genel, özel ve hibrit olarak kullanıcıların kullanımına sunulur. Her tür, müşteriler içim farklı bir yönetim ve güvenlik düzeyi sağlar.