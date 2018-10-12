Bursa Bilim ve Teknoloji Fuarı başladı
Bilişim ve teknoloji sektöründeki eğilimlerin yer aldığı, yazılım, donanım ve teknoloji kurumlarının yeni projelerini tanıtacakları fuar, 14 Ekim'e kadar devam edecek.
ESRA ÖZARFAT
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen ‘Bursa Bilim ve Teknoloji Fuarı – BİLTEK’ fuarı Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) başladı.
Bilişim Konusundaki Yenilikler “Ar-Ge” başlığıyla kapılarını açan fuarda 30 katılımcı yer aldı. Firmalar bilişim alanında yaptıkları geliştirmeleri tanıtma fırsatı buldu.
Fuarın açılış kurdelesini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı Dağhan Uzgur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit kesti. Açılışta konuşan Hasan Eker, bu yıl ilkini düzenledikleri fuarın Bursa’nın bilişim merkezi olmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Eker, ihracat kenti Bursa’da katma değerli ihracatın artırılmasının yolunun bilişim ve Ar-Ge’den geçtiğini kaydetti. Rektör Ulcay da yaptığı konuşmada Türkiye’nin ihracatındaki ileri teknoloji payının yüzde 3.8 olduğuna işaret ederek, bu oranın Çin’de yüzde 25, Amerika’da yüzde 17, Avrupa Birliği ülkelerindeyse yüzde 15 seviyesinde olduğuna dikkat çekti.