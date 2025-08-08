BYD, 8 ayda 13 milyonuncu yeni enerji aracını üretti

BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını (tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit) üretim bandından indirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracının (NEV) üretimini tamamladı. Üretim hattından çıkan YANGWANG U7 ile gerçekleştirilen bu gelişme, yalnızca BYD için değil, küresel yeni enerji araç endüstrisi için de dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Tamamen elektrikli güç aktarma sistemlerine geçiş konusunda kararlı bir strateji izleyen BYD, çevre dostu teknolojileri ve artan müşteri kitlesiyle dünya genelinde güçlü bir konum elde etti. İlk 1 milyon yeni enerji aracını 13 yılda üreten şirket, son dönemdeki ivmeyle 10 milyonuncu araçtan 13 milyonuncuya sadece 8 ayda ulaştı.

Satışlarda hem küresel hem de yerel başarı

2025'in ilk yarısında dünya genelinde 2 milyon 145 bin 954 yeni enerji binek araç satan BYD, bunun 470 bin 86 adedini binek araç ve pick-up olarak yurt dışı pazarlara gönderdi. Yurt dışı satışlarda yıllık bazda yüzde 128,5 artış kaydedildi.

Türkiye'de ise 'ulaşılabilir premium' konseptiyle pazarda yer alan BYD, Ocak-Temmuz 2025 döneminde 29 bin 284 otomobil satışı gerçekleştirdi. Şirket, yeni enerjili araç segmentinde Türkiye'de de öne çıktı.

BYD, toplam 13 milyon yeni enerji araç üretimine ulaşarak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.