CANİK'e 2023 Industry Choice Awards'ta iki ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'ye dünya genelinden en çok ihracat gerçekleştiren üç firmadan biri olan CANiK, kendi ödül rekorunu kırdı.

Şirket, 2023 Industry Choice Awards'tan bu yıl iki ödül aldı. Sektörün en prestijli ödüllerinde CANiK, SFx RIVAL-S ile 4. kez "Yılın Tabancası" seçildi.

Şirket, METE MC9 ile ise 2'nci kez "Yılın En İyi Gizli Taşıma Tabancası" ödülünün sahibi oldu. Aynı ödülü 2017'de TP9 SFx, 2019'da TP9 ELITE COMBAT ile alan CANiK, 2022 yılında da SFx RIVAL modelleri ile en iyi tabanca ödülünü almıştı.

METE serisinin özel tasarımlı üyesi

CANiK, METE serisinin 28 milimetrelik özel tasarımlı üyesi METE MC9 modeli ile de aynı etkinlikte Concealed Carry Pistol of the Year (Yılın Gizli Taşıma Tabancası) ödülünün sahibi oldu. Şirket, aynı ödülü daha önce de 2020'de TP9 ELITE SC ile elde etmişti.

İnce tasarımı ve yüksek kapasite şarjör yapısı mikro kompakt segmentinin tanımını yeniden yapan METE MC9, ince tasarımının yanı sıra optik nişangahların (Trijicon RMRcc hariç) hepsiyle uyumlu olmasıyla dikkati çekiyor.

"Co-witness" özelliğine sahip olan METE MC9, aynı anda hem optik nişangah hem de klasik gez arpacık ile birlikte kullanılabiliyor.

"Savunma sanayimize nitelikli değer katıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, bu yıl ICA'dan iki ödülle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ICA, hiçbir firmanın üye ya da sponsor olarak kabul edilmediği, tabancalarla ilgili değerlendirmelerin çoğu zaman firmaların haberi olmadan yapıldığı bir organizasyon. Bu etkinlikte iki ürünümüzün farklı kategorilerde yılın tabancası seçilmiş olmasını, ateşli silahlar pazarında sürdürdüğümüz başarının simgesi olarak görüyoruz. Bu sayede savunma sanayimizin vitrinine de nitelikli bir değer kattığımıza inanıyorum."