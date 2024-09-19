İsrail'in, Lübnan'a düzenlediği siber saldırının yankıları sürüyor. Çağrı cihazlarının patlatılması ile gerçekleşen iki ayrı saldırıda 30'dan fazla insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Saldırının ayrıntıları yeni yeni ortaya çıkarken, tarihte eşi benzeri görülmemiş bu saldırı teknolojik cihazlara olan güveni yeniden sorgulattı. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları güvenlik endişlerinin baş nedeni. Peki aynı saldırı cep telefonları ile de yapılabilir mi? Cep telefonları uzaktan patlatılabilir mi?

Sim kartı olan her cihaz ele geçirilebilir

Hürriyet'e konuşan siber güvenlik uzmanlarına göre sim kartı bulunan ve internet erişimi mümkün olan bütün cihazlar siber açıdan ele geçirilebilir.

Akıllı telefonlarda risk yok

Bunun için cihazlar uzaktan komutla ısıtılarak kimyasal bir tepkimeye sokuluyor ve ısınan pil kısa süre sonra patlıyor. Ancak uzmanlar pillerin küçük olduğunu ve ölümcül bir zarara yol açamayacaklarını söylüyor. Savunma sanayi mühendisleri ise akıllı telefonlarda pillerin bir koruma mekanizması olduğunu ve uzaktan patlatılamayacağını belirtiyor.

Güvenlik sistemi geliştirilmeli

Cep telefonlarının ele geçirilme riskine karşı antivirüs programlarının kullanılmasını öneren uzmanlar, sadece terör değil bilgi ve finansal işlem güvenliği için de cep telefonlarında güvenlik sistemlerinin artırılması gerektiğini savunuyor.

En büyük tehdit, yangın!

Cep telefonlarıyla ilgili en büyük riskin yangın çıkarma potansiyeli olduğunu belirten savunma sanayi uzmanları, telefon bataryalarının 10 saniye içerisinde büyük bir alev topu yaratabileceğini söyledi. Üstelik bu yangın dünyada sadece birkaç şirketin ürettiği F500 gazı ile söndürülebiliyor. Ancak iyi haber; yeni nesil akıllı telefonların pilleri, kendi iç güvenlik sistemleri nedeniyle kolay kolay uzaktan ateşlenemiyor.

Çağrı cihazları nasıl patladı?

Öte yandan uzmanlara göre Lübnan'da gerçekleşen saldırı sadece tedarik zincirine girilerek yapılabilir. Çağrı cihazlarının akıllı makineler olmadığına dikkat çeken siber güvenlik uzmanları tedarik ya da üretim aşamasında çağrı cihazlarının içine 15-20 gramlık patlayıcılar yerleştirildiğini ve bu patlayıcıların mesajla aktif hale getirildiği senaryosu üzerinde duruyor. Savunma sanayi uzmanları ise cihazdaki pilin bizzat bomba olarak tasarlandığını düşünüyor.