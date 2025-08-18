Çin'den çığır açan buluş: Bilim insanları Tesla'nın iki katı güçte pil geliştirdi

Çinli araştırmacılar, elektrikli araç bataryaları için çığır açan bir gelişmeye imza attı. Tianjin Üniversitesi'nden bilim insanları, Tesla'nın en gelişmiş bataryasının iki katı enerji depolayabilen yeni bir lityum metal pil geliştirdi. Bu batarya, kilogram başına 600 vat-saatin üzerinde bir enerji yoğunluğuna ulaşarak, mevcut teknolojilerin çok ötesine geçti.

Enerji yoğunluğunda yeni bir dönem

Bataryalardaki enerji yoğunluğu, birim ağırlık başına depolanan enerji miktarını ifade ediyor ve pilin boyutunu ile ağırlığını doğrudan etkiliyor. Geliştirilen bu yeni pilin ulaştığı 600 vat-saat/kg'lık değer, Tesla'nın hücrelerinin 300 vat-saat/kg'lık değerinin tam iki katı. Ayrıca, BYD Blade'in 150 vat-saat/kg'lık değerine kıyasla da çok daha yüksek bir performansa sahip.

Nature adlı akademik dergide yayımlanan bulgular, bu yeni teknolojinin, mevcut lityum metal pillerin enerji yoğunluğunu ve dayanıklılığını yüzde 200-300 oranında iyileştirdiğini gösteriyor.

Yeni yaklaşım: 'Delokalize elektrolit'

Geleneksel lityum pil elektrolitlerinde, lityum iyonlarının etrafındaki moleküllerin düzenli yapısı performansı olumsuz etkileyebiliyordu. Bu sorunu aşmak için Çinli bilim insanları, lityum iyonlarının çözünme ortamını yeniden tasarladı. Geliştirilen yeni "delokalize elektrolit", daha düzensiz bir mikro ortama sahip. Bu yenilik, iyon taşınımındaki engelleri azaltarak batarya performansını ve ömrünü doğrudan etkileyen kararlılığı artırıyor.

Araştırmacılar, çalışmalarında "Lityum metal bataryaların pratik uygulamaları, doğası gereği baskın çözünme yapılarına dayanan mevcut elektrolit tasarımlarıyla sınırlı" ifadelerini kullandı.

Yeni elektrolit tasarımıyla yapılan testlerde, yüksek kapasiteli lityum metal piller, 100 çevrim boyunca kararlılıklarını koruyarak 604,2 vat-saat/kg gibi olağanüstü bir enerji yoğunluğuna ulaştı. Bu başarı, Çin'in "Çin Malı 2025" planı kapsamında elektrikli araç bataryaları için belirlenen 400 vat-saat/kg hedefini de aşmış oldu.

Bilim insanları, bu çığır açan teknolojiyi şimdiden drone'larda kullanılacak yüksek enerjili lityum metal pillerin üretimine adapte etmeye başladı.