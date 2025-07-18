Çin'den elektrikli araç batarya teknolojilerine yeni ihracat kısıtlaması

Çin, küresel elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla elektrikli araç (EV) bataryalarının üretiminde kullanılan kilit teknolojilere yeni ihracat kısıtlamaları getirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kısıtlamaların elektrikli araç aküsü üretimi ve lityum işleme ile ilgili teknolojileri kapsadığı ve ticaret, yatırım veya işbirliği yoluyla herhangi bir denizaşırı transfer için hükümet lisansı gerektirdiği belirtildi.

Bu hamle, üç ay önce elektrikli araçlar, tüketici elektroniği ve askeri teçhizat için kritik öneme sahip nadir toprak elementlerine getirilen benzer kontrollerin ardından geldi ve ABD ile devam eden ticari gerilimlerin ortasında Çin'in tedarik zincirlerindeki stratejik kaldıracını vurguladı.

SNE Research'e göre Çin, elektrikli araç batarya pazarında lider konumda ve üreticileri küresel pazar payının yaklaşık yüzde 67'sine sahip. Yeni lisanslama kuralları, özellikle AB gibi bölgeler yerel üretimi teşvik etmek için gümrük vergileri uygularken, Çinli akü üreticilerinin denizaşırı genişlemesi için belirsizlik yaratıyor. Birçok Çinli firma Güneydoğu Asya ve ABD'de üretimi yerelleştirmeyi planlıyor.

Kısıtlamalar Çin'in ulusal ekonomik güvenliğini korumayı ve teknolojik işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor, ancak uzmanlar ABD ve AB'nin yerel tedarik zincirleri geliştirme ve Çin teknolojisine bağımlılığı azaltma çabalarını hızlandırabileceği konusunda uyarıyor.

Sektörden yapılan açıklamalara göre, Avrupa'da fabrikaları bulunan ve İspanya ile ABD'de ortak girişimler planlayan Tesla tedarikçisi CATL gibi büyük üreticiler faaliyetlerini etkilenmeden sürdürüyor.