Çinli e-ticaret devi kolları sıvadı: Nvidia'nın boşluğunu doldurmak için yapay zeka çipi geliştiriyor

Çin’in önde gelen e-ticaret şirketi Alibaba, mali ilk çeyreğe ilişkin açıkladığı kârıyla piyasanın beklentilerini aştı. Şirketin aynı dönemde geliştirdiği yapay zeka çipi haberi de yatırımcı ilgisini artırarak hisselerde yükselişe yol açtı.

Alibaba’nın ilk çeyrek net geliri 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 3,7 milyar doların oldukça üzerinde kaydedildi. Gelir tarafında ise 34,6 milyar dolar, beklentilerin (35 milyar dolar) hafif altında kaldı.

Nvidia yasağı Alibaba’yı zora soktu

Şirketin kâr başarısı, Çin’deki yoğun fiyat rekabetine rağmen dikkat çekti. Hisselerdeki yükselişte ise Wall Street Journal’ın Alibaba’nın yeni, daha çok yönlü bir yapay zeka çipi üzerinde çalıştığına dair haberi etkili oldu.

Çinli yetkililerin muhalefeti nedeniyle Nvidia’nın ülkedeki satışlarının kısıtlandığı bir dönemde, Alibaba’nın bu hamlesi stratejik önem taşıyor. Çin’in en büyük bulut bilişim şirketi olan Alibaba, böylece yapay zeka altyapısında bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Zorluklara rağmen güçlü görünüm

Alibaba hisseleri bu yıl yüzde 40’tan fazla artış kaydederek MSCI China endeksini geride bıraktı. Ancak şirket, yerel rakipleri JD.com ve Meituan ile süren fiyat savaşlarının yanı sıra, Çin’deki zayıf tüketici talebi ve emlak piyasasındaki düşüş gibi ekonomik zorluklarla da mücadele ediyor.