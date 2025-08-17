Çinli firmanın yeni teknolojisi dünyayı ikiye böldü! Hamilelik robotu yolda

Çin'in Guangzhou kentinde faaliyet gösteren Kaiwa Technology, dünyada ilk olabilecek bir "hamilelik robotu" geliştirdiğini duyurdu. Şirketin tasarladığı insansı robotun karnına yerleştirilen yapay rahim, bir fetüsü döllenmeden doğuma kadar yaklaşık 10 ay boyunca büyütebilecek.

Çin medyasına göre, 2026'da tanıtılması beklenen robotun fiyatı 100 bin yuanın (yaklaşık 560 bin TL) altında olacak. Teknolojinin, hamileliğin fiziksel yüklerini yaşamak istemeyenler için alternatif bir seçenek olarak sunulabileceği belirtiliyor.

Etik tartışmalar gündemde

Proje, hem Çin'de hem de dünyada geniş yankı uyandırdı. Bazı çevreler etik ve hukuki risklere dikkat çekerken, kısırlıkla mücadele edenler için umut verici bir gelişme olabileceğini savunan görüşler de öne çıktı.

Kaiwa Technology'nin kurucusu ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Zhang Qifeng, "Bu yalnızca bir inkübatör değil, döllenmeden doğuma kadar tüm süreci taklit edebilen tam boy bir insansı robot" dedi. Zhang, teknolojinin laboratuvar ortamında olgunlaştığını ve şimdi insansı forma entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce hayvanlarda denenmişti

Yapay rahim kavramı yeni değil. 2017'de Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde bilim insanları, prematüre bir kuzuyu "biyotorba" adı verilen yapay amniyon sıvısı dolu bir sistemde dört hafta boyunca büyütmeyi başarmıştı. Ancak bu sistemler yalnızca erken doğum vakalarını destekleyebiliyordu. Zhang'ın geliştirdiği konsept ise sürecin tamamını kapsıyor. Bu durum, bilimsel ilerlemenin yanı sıra ciddi etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor.