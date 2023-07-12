Çinli hacker'lar, Avrupa'daki devlet kurumlarının e-postasını ele geçirdi
Çinli bir hacker grubu, Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının elektronik postalarını ele geçirdi. Dahası, e-postaların ele geçirildiği bir ay boyunca fark edilmedi!
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un açıklamasına göre Storm-0558 adlı hacker grubu, Batı Avrupa'da aralarında kamunun da yer aldığı yaklaşık 25 kurum ve kişiye ait elektronik posta hesaplarını hedef aldı.
Müşterilerin, olağan dışı e-posta hareketlerini Microsoft'a şikayet etmesinin ardından grubun hesaplara erişiminin yaklaşık bir ay boyunca fark edilmediği ortaya çıktı.
Microsoft'un güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Charlie Bell, grubun, bilgi toplamak için e-posta sistemlerine erişerek casusluk faaliyetlerine odaklandığını düşündüklerini belirtti.
Storm-0558'in faaliyetlerinin takip edileceği ve benzer saldırılara karşı korunmak için çalışmalar yürütüleceği bildirildi.