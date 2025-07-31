Çip devi Qualcomm’dan güçlü çeyrek: AI ve IoT gelirleri artışta

Qualcomm, 2024 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayarak Wall Street tahminlerini hem gelir hem de düzeltilmiş kâr açısından aştı. Şirketin çeyrek boyunca hisse başına kazancı 2,77 dolar olarak gerçekleşti; bu rakam, piyasa beklentisi olan 2,71 doların üzerinde oldu. Gelir ise 10,37 milyar dolar ile analistlerin 10,35 milyar dolarlık tahminini hafif aştı.

Akıllı telefon çipleri beklentinin gerisinde kaldı

Şirketin en büyük gelir kaynağı olan akıllı telefon çip birimi, üçüncü çeyrekte 6,33 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bu rakam, 6,44 milyar dolarlık analist beklentisinin biraz altında kaldı. Qualcomm, Apple’a modem tedarik etmeye devam etse de, uzun vadede bu iş birliğinin sona ereceğini öngörüyor. Bu doğrultuda şirket, Meta ile iş birliği içinde geliştirilen Ray-Ban Meta akıllı gözlükler gibi ürünlere odaklanarak çeşitlendirme stratejisi izliyor.

IoT ve otomotiv çiplerinde büyüme

Qualcomm’un Nesnelerin İnterneti (IoT) bölümündeki gelirleri yıllık bazda yüzde 24 artarak 1,68 milyar dolara ulaştı. Otomotiv segmenti de güçlü bir büyüme gösterdi ve yüzde 21 artışla 984 milyon dolarlık gelire ulaştı. Lisans gelirlerini içeren QTL bölümü ise yüzde 11 artışla 1,32 milyar dolar oldu.

Yapay zekâ ve veri merkezi hedefi

CEO Cristiano Amon, Meta ile yürütülen iş birliğinin “kişisel yapay zekâ” uygulamaları açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgularken, Qualcomm’un gelecek büyümesini yapay zekâ odaklı projelerle şekillendireceğini belirtti. Şirket, büyük veri merkezlerine (hyperscaler) yönelik yapay zekâ çipleri geliştiriyor ve bu alanda 2028 yılı itibarıyla gelir üretmeye başlamayı hedefliyor.

Güçlü 4. çeyrek öngörüsü

Qualcomm, dördüncü çeyrek için gelirini 10,7 milyar dolar, hisse başı kazancını ise 2,85 dolar olarak tahmin ediyor. Bu tahminler, analistlerin 10,35 milyar dolar gelir ve 2,83 dolar kâr beklentilerinin üzerinde yer alıyor.

Finansal sonuçlara rağmen Qualcomm hisseleri, seans sonrası işlemlerde hafif gerileme gösterdi. Ancak şirketin AI, otomotiv ve IoT odaklı büyüme planları, uzun vadede yatırımcı güvenini canlı tutmaya devam ediyor.



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