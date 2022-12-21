Çip savaşlarında rekabet kızışıyor

Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de çip üreticisi PXW çalışanları, ABD'nin geçen hafta şirketlerini kara listeye almasının ardından paniğe kapıldı.

ABD'de Biden liderliğindeki Beyaz Saray yönetimi PXW'yi 35 diğer Çinli şirketle birlikte ticaret kara listesine eklemesinden bir gün sonra, çalışanlar şirket kapısının kilitli olduğunu duyurdu.

Financial Times’a konuşan bir çalışan "Ekip liderlerinin ve yöneticilerin çoğu acil durum toplantılarında. Ancak geri kalanımızın böyle hassas konuyu tartışmasına izin verilmiyor" dedi.

Gelinen süreçte Amerikalı tedarikçilerin kara listedeki Çinli şirketlere onay almadan ihracat yapmaları yasak. Ancak çoğu durumda olası ihracatın reddedilmesi bekleniyor.

Analistler son kara listenin, Washington'un Çin'in üst düzey çiplere ve bunları üretecek yetenek ve araçlara erişimini engellemesini sağlayan ekim ayında yürürlüğe giren kapsamlı önlemlerdeki boşlukları kapatmak için temizlik anlamında olduğunu belirtiyor.

“Bu bir köstebek oyunu”

Kopenhag İşletme Fakültesi’nde Çin çip endüstrisi uzmanı olan Douglas Fuller, "Bu bir köstebek oyunu. Washington ne zaman yaptırım uygulamaya kalksa, yeni projeler ortaya çıkıyor ve onlar da bunları engellemeye çalışıyor."

ABD, Çin'in teknolojik yükselişini dizginlemek için ihracat kontrollerini kullanmaya Mayıs 2019'da Huawei'yi kara listesine alarak başladı. O tarihten bu yana Washington, aralarında çip üreticileri, drone geliştiricileri, akıllı telefon şirketleri ve Çin ordusuna tedarik sağladığından şüphelenilen enstitülerin de bulunduğu çok sayıda Çinli teknoloji kuruluşunu listeye ekledi.