Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Türkiye, dijital devlet hizmetlerinde Avrupa’nın önünde'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen e-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanında katıldı.

Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dijital devlet hizmetlerinde Avrupa’nın önünde, dünyada ise örnek gösterilen bir ülke olduğunu ifade etti.

"Kamu hizmetlerinin çoğunluğu dijital ortamda"

Yılmaz, Türkiye'de kamu hizmetlerinin büyük oranda dijital ortamda yapıldığına dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, elektronik devlet hizmetlerinde dünyada önde gelen, öncü ülkelerden biridir. Daha Avrupa ülkeleri bu alana adım atmamışken biz e-Devlet Kapısı’nı türkiye.gov.tr üzerinden vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında iktidara gelmesinden bugüne en yoğun öncelik verdiği, destek verdiği işlerin başında dijitalleşme ve e-devlet hizmeti gelmektedir. Bu vizyonla bugün Türkiye, kamu hizmetlerinde büyük çoğunluğu dijital ortamda, hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde sunulan hizmetlere sahip. Bu sayede de vatandaşımızın hayatı kolaylaşmış, bürokrasi azalmış, devlet ile millet arasındaki bağ güçlenmiş, güven güçlenmiştir."

"Türkiye, Avrupa'nın önünde"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin dijital devlet hizmetlerinde Avrupa’nın önünde olduğuna şöyle vurgu yaptı:

"Türkiye, dijital devlet hizmetlerinde Avrupa’nın önünde, dünyada ise örnek gösterilen bir ülkedir. Avrupa'da 30 ülkeyi sıralıyorlar. Türkiye bu sıralamada, bu endekste 10. sırada.

Ama şunu belirtmem lazım, Türkiye'den önde olan 9 ülkenin nüfusunu topladığınızda Türkiye'nin nüfusunun yarısı bile etmiyor. Dolayısıyla daha küçük, Kuzey Avrupa ülkeleri bir miktar daha iyi bizden ama İngiltere'sinden, Almanya'sından, İtalya'sından birçok ülkenin önünde olduğumuzu ifade edebilirim. Birleşmiş Milletler E-Devlet Gelişmişlik endeksinde Türkiye, 2022 ile 2024 yılları arasında e-devlet alanında en fazla ilerleme kaydeden ülke ödülüne layık görülmüştür."

"Tecrübelerimizi KKTC'yle paylaşmaya hazırız"

E-Devlet'te 98 milyonu aşkın kullanıcının bulunduğunu hatırlatan Cevdet Yılmaz, bu tecrübeyi KKTC ile de paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti:

"Yani Türkiye nüfusunun yüzde 80'i e-Devlet'i kullanıyor. Binden fazla kamu kurumu tarafından sunulan 8 bin 630 hizmete her an ve her yerde bir tıkla erişim sağlanabilmektedir. Türkiye e-Devlet Kapısı, yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlı kalmayıp yerel yönetimler, üniversiteler ve belirli özel sektör kuruluşlarının hizmetlerini de vatandaşımızla buluşturuyor.

Bu tecrübeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile, buradaki vatandaşlarla, kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Az önce lansmanı yapılan hususlar sadece bir başlangıç. Bunları çok daha geniş bir yelpazeye çıkarmak mümkün. Sadece kamu açısından değil, burada ciddi bir eğitim sektörü var, yerel yönetimler var. Yine özel sektörün aynı şekilde buraya dahil olması mümkün. Bunların da entegrasyonuyla bu mobil uygulama çok daha farklı bir seviyeye çıkmış olacak."

"Kamu verilerimizi güvenli şekilde barındırmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin dijital alanda KKTC'ye köklü dönüşümler getirdiğini ifade eden Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin desteğiyle KKTC’de kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, nüfus kayıtlarının dijital ortama taşınmasından güvenli e-kimliklere, dijital eğitimden gümrük işlemlerine ve adalet sistemine kadar pek çok alanda KKTC’ye köklü dönüşümler getirdi. 2022 yılında Veri Merkezinin yapımını tamamladık, merkezde kamu verilerimizi 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde barındırmayı hedefliyoruz. Hizmete sunulan mobil uygulama işte bu uzun soluklu emeklerin bir meyvesi. KKTC’de kamu hizmetlerine erişim bugün Kıbrıs Türkü’nün cebine, tabletlere, telefonlara ulaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza bağlı TÜRKSAT ve KKTC Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumunu yürekten tebrik ediyorum."

"Belge doğrulama işlemlerinizi hızla yapabileceksiniz"

Yılmaz, kullanıma sunulan e-Devlet Kapısı Mobil Uygulamasıyla vatandaşların kredi limiterini ve borç bilgilerini içeren kişiye özel raporları oluşturabileceklerini kaydetti:

"Doğum ve ölüm belgelerinize erişebilecek, belge doğrulama işlemlerinizi hızla ve güvenle yapabileceksiniz. Seçmen kütüğü bilgilerinizi kolayca sorgulayabileceksiniz. e-Öğrenme sertifika programları sayesinde kamu ve özel sektörde nitelikli iş gücüne katkı sağlayan eğitimlere erişebileceksiniz.

Askerlik durum, sevk ve erteleme ile ilgili bilgilerinize bakabilecek, araç seferberlik bilgilerinizi de öğrenebileceksiniz. Mobil uygulama içerisinde mevcut durumda yeni geliştirilen hizmetlerle birlikte bunlar gibi 19 hizmet bulunuyor. Önümüzdeki dönemde mobil uygulama üzerinden sağlık kayıtlarınıza erişebilecek ve doktor randevularınızı kolayca alabileceksiniz. Vergi ve fatura işlemlerinizi takip edebilecek, ödemelerinizi güvenle yapabileceksiniz. Sosyal güvenlik ve emeklilik işlemleriniz erişilebilir hale gelecek. Nüfus işlemlerinizin yanı sıra çocuklarınızın eğitim hayatının takibi de kolayla yapılabilecek."

Lansmanı yapıla KKTC E-Devlet Mobil Uygulamasıyla birçok kamu hizmetinin internet üzerinden sağlanması ve devlette dijitalleşme hedefleniyor.