Daron Acemoğlu'ndan Google’a sert eleştiri! 'Reklam tekeli demokrasiye zarar veriyor'

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Financial Times’ta yayımlanan yazısında Google’ın dijital reklam pazarındaki tekelleşmesini ve bunun medya ekosistemi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğretim üyesi olan Acemoğlu, Google’ın 876 milyar dolarlık çevrimiçi reklam pazarında kurduğu hakimiyetin, bağımsız medya kuruluşlarını ciddi şekilde zayıflattığını savundu. Ona göre bu durum, sadece medya sektörünü değil, aynı zamanda bilgiye erişimi, ifade özgürlüğünü ve sağlıklı bir kamuoyu oluşumunu da tehdit ediyor.

Acemoğlu, "Sosyal medya daha zehirli hale geldikçe ve aşırılık yanlıları tarafından silah olarak kullanıldıkça, güvenilir haberler yok olmaya devam ediyor" ifadesini kullanarak, reklam gelirlerine bağlı çalışan haber sitelerinin, Google’ın belirlediği kurallar çerçevesinde ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı.

"Başka herhangi bir sektörde kabul edilemezdi"

Acemoğlu, dijital dünyadaki rekabetin sekteye uğradığını ve kamu yararının göz ardı edildiğini dile getirdi. Eski bir Google yöneticisinden alıntı yaparak durumu şöyle örnekledi: "Google’ın reklamcılıktaki hakimiyeti, Citibank ya da Goldman Sachs’ın New York Borsası’na sahip olmasına benziyor. Bu, başka herhangi bir sektörde kabul edilemezdi."

Yüzde 50 vergi önerisi

Ekonomist, MIT’ten meslektaşı Simon Johnson ile birlikte bir çözüm önerisi de hazırladı. Acemoğlu, dijital reklam gelirleri yıllık 500 milyon doları aşan teknoloji devlerine yüzde 50 oranında vergi getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu gelirlerin bağımsız gazetecilik faaliyetlerini ve kamusal dijital alanları desteklemek amacıyla kullanılması gerektiğini savundu.

"Kuralları artık demokratik kurumlar koymalı"

Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemeleri olumlu bulan Acemoğlu, ABD’de de benzer düzenlemelere iki partiden destek geldiğini belirtti. Acemoğlu, "Silikon Vadisi çok uzun zamandır internetin kurallarını dikte ediyor. Rekabet azalırken, eşitsizlik artıyor" dedi.

Avrupa’ya çağrı

Yazısını Avrupa’ya çağrıda bulunarak tamamlayan Acemoğlu, "Şimdi Avrupa bu işi bitirmeli. Silikon Vadisi çok uzun zamandır internetin kurallarını dikte ediyor, rekabet azalırken ve eşitsizlik artarken piyasaları kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde şekillendiriyor. Avrupa, Google'ın reklam tekelini kırmak üzere harekete geçerek dijital geleceğimizi tekellerin değil demokratik kurumların şekillendirmesi gerektiğini gösterebilir" ifadelerini kullandı.