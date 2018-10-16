Digitalzone geri sayım!

16 Ekim 2018

Zeo Agency tarafından düzenlenen ve 360 derece dijital pazarlama konularının ele alındığı Digitalzone konferansı bu yıla da damga vurmaya hazırlanıyor.

Konferansta 15’ten fazla sektör lideri konumundaki konuşmacılardan en yeni trendleri ve deneyimlerini paylaşacak.

Tüm detayların düşünüldüğü Digitalzone’da, 18 – 19 Ekim’de simultane çeviri de olacak. Eş zamanlı çeviri sayesinde yabancı dil engeli ortadan kalkacak ve farklı dilden birçok insan tek bir noktada buluşacak.

MENA bölgesinin en büyük SEO ajansı Zeo Agency tarafından; içerik.com, Kariyer.net, sliConf, GoDaddy, Deepcrawl, SEOmonitor sponsorluğunda düzenlenen konferansın ilk gününde içerik hakkındaki tüm sorular yanıt bulacak. Yazılı ya da görsel içeriklerin fikirlerinin doğumundan büyüyüp gelişmesine kadar en ince detayları konuşulacak. İçerik pazarlaması, video pazarlaması, kullanıcı deneyimi ve sosyal medya pazarlaması gibi güncel konuların yer alacağı 18 Ekim günü sonrasında akıllardaki 'içerik' kavramı değişecek.

19 Ekim’de konferans Search başlığı altında devam edecek. PPC reklamları, çağımızın en çok duyulan isimlerinden biri olan arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması ve sosyal medya reklamları hakkındaki tüm detaylar meraklısıyla buluşacak.

Konuşmacılar

18 Ekim



● Facebook’tan Rıza Selçuk Saydam ‘’Başarılı Ürün Geliştirme Yöntemi: Anla, Sapta, Gerçekleştir’’

● Silverthorn Agency’nin kurucusu Laura Crimmons ‘’Başarılı Bir İçerik Pazarlaması Projesi İçin Kılavuz Yaratmak’’

● Shift6’nın kurucusu Lexi Mills ‘’ SEO ve İçerik Pazarlamasıyla Başarılı Bir PR Stratejisi Yaratmak’’

● Aira’dan Matthew Kay ‘’Hedef Kitlenizin Deneyimini Gerçekleştirecek İçerik Stratejileri’’

● Videonun önemli ismi Phil Nottingham ‘’Etkin Video Pazarlama Stratejileri ile Dönüşümünüzü Arttırın’’

● Zeo’nun kurucusu Yiğit Konur ‘’Makine Öğrenmesi: Etkili SEO ve İçerik Stratejisi İçin Yeni Bir Yaklaşım’’

● GoDaddy’den Selina Bieber ‘’ Görünürlük ve Kalıcılık İçin Güvenlik: Online Güvenliğin Yükselişi’’

19 Ekim



● Elephate’in CEO’su Bartosz Góralewicz ‘’İleri Seviye Teknik SEO Stratejileri’’

● Mobile Monkey’in kurucusu Larry Kim ‘’Unicorn Marketing: Tüm Pazarlama Kanallarından 10x Gücünde Verim Almak’’

● SEObserver’ın kurucusu Kevin Richard ‘’Google Sıralama Faktörleri: Makine Öğrenme Temelli Analizler’’

● Polemic Digital’in CEO’su Barry Adams ‘’Google News Optimizasyonu ile Haberlerinizle Ön Planda Olun’’

● Google’ın sempatik ismi Fatih Özkösemen ‘’Google’ın Gözünden: Arama Dünyasındaki Son Gelişmeler’’

● Yine Google’dan Gary Illyes ‘’Google Görsel Aramaları Efektif Kullanmanın Yolları’’

● MobileMoxie’nin kurucu yöneticisi Cindy Krum ‘’Mobil Öncelikli İndeksleme: Tüm Kurallar Değişiyor Mu?’’

● Innovell’den Anders Hjorth ‘’2018 Yılında Göze Çarpan PPC Stretejileri’

Doğu Avrupa ve MENA bölgesinin en büyük dijital pazarlama konferansı Digitalzone'a katılmak isteyenler https://zeo.org/digitalzone sayfasını ziyaret edebilirler.