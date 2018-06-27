Dijital ikiz programı inovasyona hız katacak

27 Haziran 2018

Sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçlarına (İHA) ve uydulara kadar pek çok entegre havacılık sisteminin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü desteğinde Türkiye'nin teknoloji merkezi olarak faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dijital ikiz uygulaması için Siemens PLM Software’i tercih etti. Ankara’da düzenlenen imza töreniyle Siemens ile olan iş ortaklığını 11 yıl daha uzatan TAI, Teamcenter® portföyü, NX ™ yazılımı, Simcenter ™ çözümü ve Tecnomatix® portföyü de dahil olmak üzere Siemens'in uçtan uca dijitalizasyon portföyündeki çok sayıda üründen yararlanıyor. Dijital ikiz uygulaması sayesinde karmaşık programlar daha çabuk uygulamaya alınacak, fiziksel prototip süreçleri azalacak ve ürünlerin pazara sunulma süresi önemli ölçüde kısalacak.

TAI projeleri hızlı uygulanacak

Dijital ikiz teknolojisi, ürün geliştirme ve üretim operasyonlarında karar alma sürecinin tüm unsurlarını ayrıntılı bir şekilde anlayabilmeyi sağlıyor. Sektörde öncü olan Siemens PLM Software ile imzalanan anlaşma, mevcut TAI projelerinin hızla uygulanmasına ve ürün verilerinin güvende tutulmasına yardımcı olacak. Aynı proje üzerinde çalışan farklı ekipler aynı veri üzerinden işlem yapabilecek. Böylece tasarım ve üretim faaliyetleri eşzamanlı yürütülerek üretim hatalarının azaltılması mümkün olacak.

‘Heyecan verici fırsatlarla karşı karşıyayız’

Siemens yazılımlarını kullanarak ürünlerin dijital ikizlerini oluşturabileceklerini ve ürünlere mühendislik simülasyonları uygulayabileceklerini belirten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, “Siemens'in endüstri alanındaki altyapı birikimi sayesinde, tasarım ve üretim alanlarında verimli bir işbirliği olacağını düşünüyoruz” dedi. Kotil şunları anlattı: “Günümüz piyasasında giderek karmaşıklaşan programlar, değişen müşteri öncelikleri, artan rekabet, yasal gereklilikler ve benzeri zorluklar karşısında şirketimiz inovasyonu sürdürerek başarıya ulaşabilir.”

‘Rekabet gücü artacak’

İş birliği ile ilgili açıklamalar yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye’nin bu topraklarda 162 yıldır yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye’nin dijital dönüşümüne sunduğu katkının üzerinde durdu. Hüseyin Gelis sözlerine şöyle devam etti: “Bugün ülkemizde üretimin ve teknolojinin yerlileştirilmesi, ürünlerimizin katma değerinin daha da yukarıya çekilebilmesi amacıyla TAI ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden ötürü memnuniyet duyuyoruz. Dijital İkiz teknolojimiz ile Türk Havacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan TAI’ye rekabet gücünü artırma konusunda destek olacağız.”

Siemens PLM Software Başkanı ve CEO’su Tony Hemmelgarn ise şu ifadeleri kullandı: “Havacılık ve savunma sanayiinin önemli oyuncularından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’nin tasarım, üretim ve sistem performansı için entegre bir dijitalizasyon portföyü çözümünün kullanılması, üretimde sistem performansının önceden test edilmesine ve doğrulanmasına yardımcı oluyor. Böylece fiziksel prototip ihtiyacı ve hata oranı azalıyor ve zamandan tasarruf ediliyor. Optimize edilmiş bir üretim süreci, TAI'nin helikopter, İHA ve uçak sattığı müşterilerine daha yenilikçi ve sağlam çözümler sunmasına yardımcı olacak.”

Siemens Dijital Fabrika Bölümü bünyesinde bir iş birimi olan Siemens PLM Software, endüstride dijital dönüşümü desteklemek üzere yazılım çözümleri sunan, üreticilerin inovatif çözümler oluşturmaları için yeni fırsatlar oluşturan, global anlamda lider bir yazılım çözümleri tedarikçisidir. Merkezi Plano-Teksas’ta bulunan ve dünya genelinde 140 bini aşkın müşteriye hizmet veren Siemens PLM Software; fikirlerin hayata geçirilme, ürünlerin imal edilme, mevcut ürün ve varlıkların kullanım ve anlaşılma biçimlerini dönüştürmek üzere her ölçekten işletmeye hizmet sunuyor. Siemens PLM Software ürün ve servisleri hakkında detaylı bilgi için: www.siemens.com/plm.

‘Dijital İkiz’ ile gerçek dünya sanal ortamda

Dijital İkiz’ teknolojisi ile gerçek dünyayı sanal ortama taşıyan Siemens, bu teknolojiyi ürün portföyünün ‘Dijital İkizi’ni oluşturarak kullanıyor. Nesnelerin üzerine yerleştirilmiş sensörlerden gelen veriler kullanılarak fiziksel bir üretimin bire bir kopyası dijital ortamda simüle ediliyor ve tam olarak hazır olunduğunda gerçek üretime geçiliyor. Dijital İkiz teknolojisi sayesinde şirket ve kurumların araştırma, test ve üretim süreçleri çok daha hızlı, verimli ve ekonomik hale geliyor. Siemens, bugüne kadar ‘Dijital İkiz’ teknolojisini kullanarak gerçekleştirdiği dijitalizasyon projeleri ile şirketlerin hızlı ve ucuz sanal testler yapması, hatta yeni ürün geliştirme ve pazara çıkış sürelerinin kısalmasını sağlıyor.