Dijital yeterlilik için iş birliği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Birliği tarafından sağlanan 7.9 milyon euroluk bütçe ile Türkiye genelindeki şehirlerde dört bin gence, işe geçişlerini kolaylaştıracak beceriler kazandırmayı amaçlayan, ülkedeki dijital uçurumu kapatmaya yönelik dört yıllık eğitim projesini duyurdu.

Proje kapsamında 45 ilde belediye binalarında tam donanımlı dijital sınıflar açılarak öğrenciler ve gençlerin kariyerle ilgili teknolojik beceriler kazanmaları sağlanacak. Mevcut belediye gençlik merkezleri bünyesinde kurulması planlanan dijital merkezlerde bilgi teknolojileri, robotik, kodlama, e-dönüşüm, dijital pazarlama ve sosyal inovasyon gibi konularda eğitimler verilecek.

Merkezler, Türkiye'nin 30 büyükşehrinde ve 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde kurulacak. 200'den fazla eğitimle 20- 29 yaş arası gençler ve 10-19 yaş arası öğrencilerden oluşan dört bin kişiye ulaşılacak. Ayrıca, dijital bir e-öğrenme platformu ile gençler için harmanlanmış çevrimiçi öğrenme ve eğitim fırsatları sunulacak.

400 genç, mentorluk programlarıyla, 95 genç ise staj imkânlarıyla desteklenecek ve istihdam edilmeleri sağlanacak. Gençler arasındaki işsizlik oranlarının Türkiye için büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Türkiye’de, gençlerin yaklaşık üçte biri ve genç kadınların yarısından fazlası şu anda ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Dijital yeterlilik bu sorunu çözmek için bir yol sunuyor. Özellikle depremden etkilenen bölgelerde dijital becerilerin geliştirilmesi yerel ekonominin toparlanmasına ve canlanmasına yardımcı olacak” dedi.