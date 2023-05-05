Dijital yetkinlikler maaşta fark yaratıyor

Michael Page tarafından hazırlanan 2023 yılı Ücret Araştırması’nın ilk çeyrek sonuçları belli oldu. İş alanlarına göre en fazla aranan pozisyonların ve maaş aralıklarının yer aldığı araştırmada dijital yetkinliklerin her pozisyonda fark yaratan bir özellik olduğu göze çarpıyor.

Çalışanların beklentilerin sadece yüksek maaşlarla sınırlı kalmadığı, uzaktan veya hibrit çalışmaya izin veren ve gelecekte onlara küresel fırsatlar sunan şirketlerin yüksek nitelikli adayların öncelikli tercihleri arasında bulunduğu dikkat çekiyor. Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert ve sektörlere göre uzmanlaşmış olan yönetim kurulu üyeleri Çağla Şengöz Altaş, Deniz Çakırgil Sezen ve Melih Mümünoğlu araştırmadan ortaya çıkan tabloyu özetlediler:

Bankacılık ve finansal hizmetler: Dijital dönüşüm ve mobil ürün yöneticileri talep görüyor

Hangi pozisyonlar öne çıkıyor?

Pandemi döneminde bankacılık sektöründe dijitalleşme projeleri hızlandı. Sigorta, varlık yönetimi ve menkul kıymet şirketleri de bu trendi takip ediyor. Bunun yanında RPA ve yapay zeka araçları hayatımızda kaçınılmaz bir yer edinmeye başladı.

Dijital dönüşüm, mobil ürün yöneticisi/sahibi pozisyonları günümüzde en çok talep gören roller arasında yer alıyor. Varlık yönetimi ve menkul kıymet şirketlerinin büyümesi nedeniyle lisanslı portföy yöneticileri de şirketler tarafından tercih ediliyor. UFRS17 konusunu iyi bilen aktüerler başta olmak üzere veri bilimi deneyimi veya bilgisi olan adaylar aranıyor.

Ücretler hangi aralıkta?

En az deneyimli uzman yılda en fazla brüt 450 bin TL baz maaş alırken, 12 yılı aşkın deneyime sahip yöneticinin baz maaşı aynı koşullarda 1 milyon 300 bin TL civarında.

Satış ve Pazarlama :Maaşlar dijital rollerde yukarıya ivmeleniyor.

Hangi pozisyonlar öne çıkıyor?

Özellikle endüstri ve üretim, hızlı tüketim malları, perakende gibi sektörlerde işe alımlar son dönemde hareketleniyor. Maaşların dijital ve e-ticaret rollerinde ve teknoloji deneyimi gerektiren satış rollerinde yukarıya ivme kazandığını gözlemleniyor.

Ücretler hangi aralıkta?

En az deneyimli çalışan en fazla yıllık brüt 400 bin TL baz maaş alırken, 12 yıldan fazla deneyime sahip çalışanın baz maaşı yıllık brüt 1 milyon 500 bin TL’ye ulaşıyor.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri: Ara dönem zam sıklığı azaldı

Hangi pozisyonlar öne çıkıyor?

Maaşlar 2022 yılına oranla daha stabil. Çift haneli maaş artışları devam etmekle birlikte ara dönem zam sıklığının azaldığı söylenebilir. Sağlık Bakanlığı’nın 2022 ikinci çeyrek itibariyle hekimlerin koşullarını iyileştirmesiyle birlikte yeniden kamuya dönüş hız kazanmaya başladı. Medikal müdür, bölgesel medikal müdür gibi roller için danışmanlık talebinde artış gözlemleniyor. Kişisel bakım ve gıda takviyeleri portföyü bulunan şirketlerde ise ağırlıklı pazarlama müdürü, kilit müşteri yöneticiliği gibi hem pazarlama hem satış pozisyonlarına talep oluşuyor.

Ücretler hangi aralıkta?

En az deneyimli çalışan en fazla yıllık brüt 500 bin TL baz maaş alırken, 12 yıldan fazla deneyime sahip çalışanın baz maaşı yıllık brüt 1 milyon 750 bin TL’ye ulaşıyor.

İnsan Kaynakları: Rollerin çeşitliliği artıyor.

Hangi pozisyonlar öne çıkıyor?

Piyasada birçok firmada ekipler yeniden kurulmaya ve genişletilmeye devam ediyor. Özellikle İK rollerinde bir artış olduğunu gözlemleniyor. Değişen ve gelişen satış ve pazarlama bakış açısının katkısıyla insan kaynakları alanında ihtisaslaşan rollerin çeşitliği de artıyor.

Ücretler hangi aralıkta?

En az deneyimli çalışan en fazla yıllık brüt 400 bin TL baz maaş alırken, 12 yıldan fazla deneyime sahip çalışanın baz maaşı yıllık brüt 1 milyon 600 bin TL’ye ulaşıyor.

Perakende: İşe alımda sürekli hareketlilik var.

Hangi pozisyonlar öne çıkıyor?

Hem mağaza hem merkez ofis alanında rollere talep artıyor. Sektörün dinamiği gereği çalışan sirkülasyonu oranı da yüksek olduğundan işe alım tarafında sürekli hareketlilik göze çarpıyor. Son dönemde özellikle mağaza satış, bölge satış, pazarlama, dijital pazarlama ve e-ticaret rollerine çok fazla talep oluyor…

Ücretler hangi aralıkta?

En az deneyimli çalışan en fazla yıllık brüt 450 bin TL alırken, 12 yıldan fazla deneyime sahip çalışanın baz maaşı yıllık brüt 1 milyon 200 bin TL üzerine ulaşıyor.

Bilgi Teknolojileri: Derin teknoloji rollerine talep artıyor.

Hangi pozisyonlar öne çıkıyor?

ERP rolleri gibi Bilgi Teknolojileri uygulamaları için işe alım ihtiyaçlarının yanı sıra derin teknoloji rolleri için artan bir talep olduğu görülüyor. İş zekası ve veri rollerinin önemi giderek artıyor. Yeni teknolojilerin de katkısıyla firmalar kendilerini yeni dillere ve araçlara adapte ediyorlar. Blockchain, bulut ve güvenlik de dahil olmak üzere derin teknolojinin artması tüm işverenlerin ilgisini çekiyor. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik giderek önemli hale geliyor. Piyasadaki en yaygın iş ilanları arasında proje yöneticileri, ürün sahipleri, veri bilimcileri, tam yığın geliştiricileri, BI rolleri, oyun geliştiricileri ve ERP danışmanları bulunuyor.

Ücretler hangi aralıkta?

Farklı teknik beceri setine bağlı olarak değişmekle birlikte, yetenekler için yıllık brüt paketler, direktör seviyesine kadar çalışanın alanına, deneyimine ve uzmanlığına bağlı olarak 400 bin TL – 1 milyon 800 bin TL arasında bir ölçekte yer alıyor.

Tedarik Zinciri ve Lojistik: Maaşlarda ciddi artış var.

Hangi pozisyonlar öne çıkıyor?

Son 2 yıl içinde özellikle satın alma ve tedarik zinciri pozisyonları oldukça önem kazandı ve 2023 yılında da firmaların öncelik verdiği departmanlardan biri haline geldi. Buna bağlı olarak pozisyonların maaşlarında geçen yıla göre ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor.

Ücretler hangi aralıkta?

En az deneyimli çalışan en fazla yıllık brüt 450 bin TL alırken, 12 yıldan fazla deneyime sahip çalışanın baz maaşı yıllık brüt 1 milyon 500 bin TL üstüne ulaşıyor.

Mühendislik ve Üretim: Yalın üretim göze çarpıyor.

Hangi pozisyonlar öne çıkıyor?

Talep gören rollerin başlında üretim, kalite, Ar-Ge pozisyonları, proses ve yalın üretim mühendisleri geliyor.

Ücretler hangi aralıkta?

En az deneyimli çalışan en fazla yıllık brüt 400 bin TL alırken, 12 yıldan fazla deneyime sahip çalışanın baz maaşı yıllık brüt 1 milyon 700 bin TL üstüne ulaşıyor.