Dünya şampiyonu oldular, 10 milyon lira ile döndüler

Kemalettin BULAMACI

Endonezya’nın Jakarta kentinde düzenlenen PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2022’yi Türk espor takımı S2G Esports kazandı. Büyümeye devam eden Türkiye espor tarihinde ilk kez bir Türk takımı dünya şampiyonu oldu.

S2G ESports, turnuvada toplamda 190 puan toplayarak büyük finalleri ilk sırada tamamlamayı başardı. Nepal temsilcisi DRS ikinci, Brezilya temsilcisi A7 takımı turnuvayı üçüncü olarak bitirdi.

En yakın rakibine 32 puan fark atmayı başaran temsilcimiz büyük ödül olan 400.000 doların (7.500.000 TL) yanında grup aşamasında bir milyon 600 bin lira ve büyük finallere katıldığı için de 375 bin lira kazanan S2G Esports’un bu yılki turnuvadan kazandığı miktar 10 milyon liraya yaklaştı. S2G Esports gibi büyük finallere doğrudan katılım hakkı kazanan diğer temsilcimiz Fire Flux Esports ise turnuvayı 15’inci sırada bitirdi. Fire Flux’ın kazandığı ödül tutarı ise yaklaşık iki milyon 300 bin lira.

2023 Dünya Şampiyonası Türkiye'de

Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında bu dev espor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Kasım itibarıyla başlayacak olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, 2023 yılında ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.