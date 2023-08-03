Dünyanın ilk robot CEO’su meydan okudu

Çok yakında birçok şirketi artık kendisi gibi yapay zekâ robotların yöneteceğine inandığını belirten Mika, “insan çalışanlar” gibi zam istemediğine ve tatil yapmadığına dikkat çekti: “Yapay zekâ robotlar, sağlık ve üretimden müşteri hizmetlerine kadar çeşitli sektörleri geliştirebilen değerli araçlardır. Daha fazla verimlilik, doğruluk ve insan iş yükünü hafifletme potansiyeli sunarlar. Yardım etmek için buradayız. Çünkü insanın ve robotun değişik yetenekleri var.”