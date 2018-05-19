E-ticarette yeni trend: S-ticaret!

19 Mayıs 2018

KPMG Türkiye, perakende alışkanlıklarını sarsan e-ticaretin yeni kanalı ‘sosyal ticaret’i araştırdı. Beş yılda 10 kat büyüyen sosyal ticaret, gelen Z kuşağının da etkisiyle perakendede yıkıcı etki yaratacak.

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Fikret Çetinkaya, “Kavram olarak 2005’ten bu yana kullanılan sosyal ticaret, hem sosyal ağlar üzerinden yapılan e-ticaret işlemlerini hem de sosyal ağların e-ticaret üzerinden tüketicilerin satın alma kararlarına etkisini kapsıyor. Ciddi oranda büyüyen sosyal ağ kullanımı, internetten alışverişi de dönüştürmeye başladı. Bu nedenle sosyal ticaret kavramı yükseliyor” dedi.

Araştırmada en çok dikkat çeken başlıklar

-Statista verilerine göre Ocak 2018’de 7,5 milyarın üzerine çıkan dünya nüfusunun yüzde 53’ü, yani 4 milyarı aktif internet kullanıcısı. Bunların 3,2 milyarı sosyal medya platformlarında aktif. Bu rakam 2010 yılında 97 milyondu.

-Sosyal medya platformları arasında 2 milyarın üzerinde kullanıcıyla ilk sırada Facebook yer alıyor. Onu 1,5 milyar kullanıcıyla YouTube, 1,3 milyar kullanıcıyla WhatsApp izliyor. Instagram’ın 800 milyon, Twitter’ın 330 milyon, LinkedIn’in 260 milyon, Snapchat’in 255 milyon, Pinterest’in ise 200 milyon kullanıcısı var.

-Markalar da sosyal medya pazarlamasında tercihlerini bu doğrultuda belirliyor. Facebook yüzde 94 oranıyla sosyal platformlar arasında ilk tercih. Onu yüzde 68 ile Twitter, yüzde 56 ile LinkedIn, yüzde 54 ile Instagram, yüzde 45 ile YouTube, yüzde 30 ile Pinterest takip ediyor.

-Perakende markalarının yüzde 91’i pazarlama faaliyetleri için iki ya da daha fazla sosyal platform kullanıyor.

-Dünyada sosyal ticaretin toplam büyüklüğü 2011’de 5 milyar dolardı. 2016 yılında bu rakam 50 milyar dolara çıktı. Technavio’nun Küresel Sosyal Ticaret Pazarı 2017-2021 raporuna göre 2021 yılına kadar pazarın yaklaşık 166 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye’de 51 milyon kişi sosyal medyada

-We Are Social ve Hootsuite 2018 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 54 milyon internet ve 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Türkiye, sosyal medya kullanımında dünyada 13’üncüsırada.

-Türkiye’de akıllı telefon kullanımı hızla artıyor. 2021’e kadar nüfusun yüzde 84’ü akıllı telefon kullanacak.

-Türkiye’de sosyal medya çok yoğun kullanılıyor. Sosyal medya penetrasyonu, dünya ortalaması olan yüzde 42’nin çok üzerinde bir oranla yüzde 63 civarında. Ocak 2017’den bu yana sosyal medya kullanıcı sayısı yüzde 6 büyüdü. Kullanıcılar günde yaklaşık 3 saatlerini sosyal medya platformlarında geçiriyor. Dünyada Facebook kullanıcı sayısı bakımından Türkiye 51 milyon kullanıcı ile 9. sırada.

-Türkiye, internet kullanıcılarının online video izleme oranlarında yüzde 94’le dünya ikincisi. Yani internet kullanan her 100 kişiden 94’ü online video izliyor.Birinci sırada yüzde 98’lik oranla Suudi Arabistan yer alıyor.

-Bu rakamlara rağmen Türkiye’de toplam e-ticaret penetrasyonu yüzde 43, mobil ticaret penetrasyonu ise yüzde 30. Perakende genelinde e-ticaret penetrasyonu yüzde 3,5 seviyesinde. Euromonitor’un tahminlerine göre 2021’de bu oran yüzde 4,3’e çıkacak.

Sosyal ticaret ve alışverişe bakış



✔ KPMG Türkiye’nin bu çalışma için 314 tüketicinin katılımıyla yaptığı ankete göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 92’si haftada en az bir kez sosyal ağları, yüzde 65’i ise video izleme platformlarını ziyaret ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 55 ile forum ve sözlükler yer alıyor.



✔ Sosyal platformlar en çok video izleme (yüzde 66) ve fi kir paylaşma/yeni fi kirler edinme, müzik dinleme (yüzde 64) amacıyla kullanılıyor. Tüketicilerin yarısı alışveriş amacıyla da sosyal platformlarda… Yaş gruplarına göre X kuşağının yüzde 61’inin sosyal ağları iş amaçlı, Z kuşağının ise yüzde 87’sinin müzik dinlemek amacıyla kullanması dikkat çekiyor. Z kuşağının yüzde 80’i sosyal platformları alışveriş amacıyla da kullanıyor. Yüzde 94 geçtiğimiz 12 ay içinde internetten alışveriş yaptığını, yüzde 43 alışveriş sıklığının ayda 1 defa, yüzde 24 ise ayda 2-3 defa olduğunu belirtiyor. X kuşağında alışveriş sıklığı haftada bire kadar çıkabiliyor (yüzde 13)



✔ Ankete göre akıllı telefonlarla alışveriş Türkiye’de ciddi oranda yükseliyor. Katılımcıların yüzde 71’i masaüstü bilgisayardan alışveriş yaparken yüzde 57’si de akıllı telefonundan yapıyor. Azınlıkta olsa da X kuşağının yüzde 25’i tablet tercih ediyor, Z kuşağı hem masaüstünden (yüzde 77) hem telefondan (yüzde 69) alışveriş yapıyor.