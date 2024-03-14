Elektrikli şarj istasyonları üretiminde iddialıyız

Recep ŞENYURT

Enerji sektöründeki uluslararası tecrübesi, geniş servis ağı ve uçtan uca enerji çözümleriyle Türkiye ekonomisine değer katan Beta Enerji, hızı, güvenliği, kullanım deneyimi ve ulaşılabilirlikte yaygınlığıyla öne çıkan elektrikli şarj istasyonu girişimi Voltgo’yu hayata geçirdi.

Elektrikli araçların ve elektrikli şarj istasyonlarının dünyada ve ülkemizde hayata entegre olmasının beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini kaydeden Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, günümüzde birbirinden farklı çok fazla ulaşım aracı kullanıldığını, sürdürülebilir enerji kaynaklarının ulaşıma entegre edilmesini değerli bulduklarını belirterek, güneş enerji panelleri için sağlanan istikrarlı ve ısrarlı teşviklerin elektrikli şarj istasyonuna uyarlanmasının ülkemizin geleceği için hayati önemde olduğunu söyledi.

Togg gibi yerli ve milliyiz

Elektrikli araçların endüstriyel anlamda üretimi ve günlük yaşamdaki kullanımının çeşitlenerek arttığını, uluslararası araç markalarının tamamının elektrikli araç üretmeyi hedefleyen vizyonları olduğunu kaydeden Dağsuyu, ülkemizin başarılı bir marka olan Togg üretimi ile bu pazarda yerini aldığına dikkat çekerek, “Bizler de ülkemizin bu vizyonuna destek olmak, değişen enerji kaynakları üretimine katkı sağlamak, tıpkı Togg markamızda olduğu gibi ’biz de varız‘ diyebilmek ve yerli enerjimizi tüm dünyada konumlandırmak için Beta Enerji’nin dikey girişimcilik modelinin bir sonucu olan, yazılımını ve donanımını ülkemizin topraklarında yine ülkemizin mühendisleri ile geliştirdiğimiz Voltgo şarj istasyonlarını üretiyoruz” dedi.

Voltgo’nun AC (hızlı şarj) ve DC (hızlı şarj) şarj istasyonlarının üretimini ve şarj ağı işletmeciliğini gerçekleştiren EDPK lisanslı bir teknoloji markası olarak pazarda yerini alan ilk girişimlerden biri olduğunu anımsatan Dağsuyu, çeşitli güçlerde ve farklı kombinasyonlarda ürettikleri şarj istasyonlarıyla bireysel kullanımın yanı sıra ticari kullanım seçeceğini de geliştirdiklerini vurguladı.

Yatırım kararı alırken Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedefi olan ‘’2050 Net Sıfır Emisyon Hedeflerine’’ katkı sunmayı da planladıklarını aktaran Dağsuyu, elektrikli araçların her geçen gün hayatın ve ulaşımın içinde daha fazla yaygınlaştığını, bunun da elektrikli şarj istasyonlarına olan talebi büyüteceğine dikkat çekti.

Kendi yazılım ve donanımımız ile üretim gerçekleştiyoruz

Voltgo yatırımında, var olan bir donanımı ve yazılımı uyarlamak yerine kendi mühendislerinin ürettiği ürünlerle markalarını oluşturduklarını anımsatan Dağsuyu, şunları söyledi: “Beta Enerji’nin mühendislik yeteneklerine, enerji sektöründeki onlarca yıllık tecrübemize, tedarikçilerimizle olan iletişimimize, mühendislerimizin inancına ve biraz da Adanalı olmanın verdiği özgüvenimize öyle güvendik ki bu kararımızda bir an bile tereddüt etmedik. Geçmişe dönüp baktığımızda da ne kadar doğru bir karar aldığımızı görebiliyoruz.

Donanımı ve yazılımı üretebiliyor olmak, üründe istediğimiz geliştirmeleri yapabilmemize, müşteri ihtiyaçlarına anlık cevap verebilmemize, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri hayata geçirebilmemiz konusunda bizlere büyük avantajlar sağlıyor.”

Doğru büyümeye odaklandık

Kullanıcı deneyimlerine daha kolay ulaşma, ürün geliştirme sonuçlarını yerinde denetleme, servis bakım ağlarında saha tecrübesine ulaşma hedefleri kapsamında Voltgo için Adana’yı pilot bölge seçtiklerini aktaran Dağsuyu, 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla Adana’yla birlikte Hatay, Mersin, Konya ve İstanbul’daki 50’den fazla noktada 7/24 şarj hizmeti sunarak genişlemeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Dağsuyu, konumlandıkları bölgelerdeki tüm özel kulüplerde ve en sık ziyaret edilen yerlerde Voltgo şarj istasyonu yerleştirmeye özen gösterdiklerini, spor ve sosyal kulüpler, organize sanayi bölgeleri, havaalanları, alışveriş merkezleri gibi noktalardaki Voltgo şarj istasyonlarında araçlarını şarj etmek isteyenlere ücretsiz kahve ikramı veya ücretsiz internet hizmeti vererek süreci daha keyifli hale getirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Kullanıcı deneyimlerini önemsediklerinin altını çizen Dağsuyu,“Ne kadar hızlı büyüdüğümüze değil ne kadar doğru büyüdüğümüze odaklanmaktayız.

En doğru şarj deneyimi formunu sunmak için uğraş gösteriyoruz. Mühendislerimiz tarafından geçekleştirilen ar-ge çalışmalarını ürünlerimize uyarlayarak en doğru ürünü en doğru şekilde müşterilerimizle buluşturmanın gayretindeyiz.

Üretim tesisimizi 2025 yılının sonuna doğru tamamlanacak ve tamamlandığında tek çatı altında Avrupa’nın En büyük enerji ve teknoloji kampüsü olacak olan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’ne taşıyarak daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

Üreteceğimiz çok teknolojiyle oluşturacağımız çok marka var

Yeni bir yatırımda bulunurken kendi yeteneklerine güvenerek hareket etmeyi daha değerli bulduklarını, bir girişime ne kadar yatırımda bulundukarından daha fazla ne kadarlık bir değer yaratabileceklerine odaklandıklarını anlatan Dağsuyu, “Sürdürülebilir gelir modeline sahip, katma değer oranı yüksek ve pazarda karşılık bulan bir girişimcilik modeline sahibiz. Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’ne geçişle birlikte 1.200’den fazla çalışanla yolumuza devam edeceğiz.

Bu durum, düşünen, üreten, paylaşan, katma değer yaratan, hedefleri olan 1.200 kişi demek ve onlarla birlikte üreteceğimiz birçok yeni teknoloji, birlikte oluşturacağımız çok marka var demek. Ürettiğimiz her bir ürün ülkemizin geleceğine katkı sunduğu ve kendi gelir modeliyle birlikte istihdam oluşturduğu sürece bizler de yatırımda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Karbon ayak izini azaltıyoruz

Kurumsal karbon ayak izi (ISO 14064-1) standartı kapsamında temel yıl olarak 2022 yılına ait karbon ayak izi raporlarını tamamlayıp Almanya doğrulayıcı kuruluşu (DAkkS) tarafından akrediteli olarak doğrulamasını yapan transformatör sektöründe ilk enerji firması olduklarının altını çizen Dağsuyu, şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği sağlamak için kurum içindeki tüm araçlarımızı elektrikli araçlara çevirdik.

Bu araçlarımızın enerji ihtiyaçlarını ise üretim tesislerimizin çatısında bulunan güneş panellerinden sağlayarak tamamı sürdürülebilir ve neredeyse ücretsiz bir model oluşturmuştuk olduk.

Kendimizin fayda sağladığı bu modeli de gizlemek yerine üretim yapan tüm sanayicilerimizin kullanabilmesi amacıyla bir tanıtım ekibi kurduk. Bu ekip şu anda organize sanayi bölgelerinde ulaşımda sürdürülebilirlik ve verimlilik tanıtımları yapıyor, ulaşım enerjisini güneşten sağlayarak karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen sanayicilerimize danışmanlık hizmeti veriyor.”