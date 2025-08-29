Elon Musk’ın xAI şirketi yeni kodlama modelini piyasaya sürdü

xAI, “grok-code-fast-1” adlı yeni kodlama modelini piyasaya sürdü; sınırlı bir süre ücretsiz kullanılabilecek.

xAI, modelin kompakt yapısına rağmen güçlü performans sunduğunu vurgularken, yapay zeka kodlama pazarında OpenAI ve Microsoft gibi devlerle doğrudan rekabete girdi. Microsoft’un GitHub Copilot’u, CEO Satya Nadella’ya göre yazılım geliştirme sürecinde kodun yüzde 20-30’unun yazılmasına yardımcı oluyor. OpenAI ise Codex modelini haziran ayında ChatGPT Plus kullanıcılarına sunmuştu.

Öte yandan xAI, ABD federal mahkemesinde Apple ve OpenAI aleyhine dava açarak, iki şirketi yapay zeka alanında rekabeti engellemek için komplo kurmakla suçladı.