Elon Musk'ın xAI'ı, Apple ve OpenAI'a dava açtı

Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI, teknoloji devleri Apple ve OpenAI’ı rekabeti engellemekle suçlayarak ABD federal mahkemesinde milyarlarca dolarlık tazminat talebiyle dava açtı.

Pazartesi günü Teksas’ta açılan davada xAI, Apple ile OpenAI arasındaki işbirliğinin “yapay zekâ pazarında haksız tekelleşmeye” yol açtığını savundu. Şirket, söz konusu ortaklığın xAI gibi yenilikçi rakiplerin rekabet etmesini engellediğini öne sürdü.

Dava dilekçesinde özellikle Apple’ın ChatGPT entegrasyonuyla iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına sağladığı avantajın, Musk’ın sosyal medya platformu X ve yapay zekâ ürünü Grok’un App Store’da geri planda kalmasına neden olduğu iddia edildi. xAI, bu nedenle “milyarlarca dolarlık zarara uğratıldığını” ileri sürdü.

OpenAI sözcüsü, suçlamaları “Bay Musk’ın süregelen taciz kalıbıyla tutarlı” diyerek reddederken, Apple ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.