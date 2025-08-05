Elon Musk'tan 'Vine' müjdesi! Arşiv yeniden erişime açılıyor

X platformunun sahibi Elon Musk, kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla, bir zamanlar popüler olan Vine video platformuna ait arşivin yeniden erişime açılacağını duyurdu. Musk, bu arşivin kullanıcıların hizmetine sunulması için çalışmaların başladığını belirtti.

TikTok'un öncüsü olarak kabul edilen Vine, 2012 yılında Twitter tarafından 30 milyon dolara satın alınmıştı. Yalnızca altı saniyelik döngüsel videolarla çalışan bu platform, bekleneni veremeyince 2016'da yeni video yüklemelerine kapatıldı ve 2017'de tamamen devre dışı bırakıldı. Uygulamanın kapanmasının ardından, kullanıcılara bir süreliğine sunulan video arşivi de zamanla erişilemez hale gelmişti.

Musk daha önce de sinyal vermişti

Elon Musk, Twitter’ı 2022 yılında satın aldıktan sonra Vine’ı geri getirme fikrine ilgi göstermişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir ankette "Vine geri gelsin mi?" diye sormuş, katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i "evet" demişti. O dönemde Axios, bazı Twitter mühendislerinin Vine’ı yeniden canlandırmak için görevlendirildiğini bildirmiş, ancak bu girişimden somut bir sonuç çıkmamıştı.

Yaratıcı video içerik üretiminde "AI Vine" vurgusu

Musk, Vine arşivinin yeniden erişime açılacağını duyurduğu paylaşımında, X Premium+ kullanıcılarına sunulan Grok Imagine isimli yeni yapay zeka destekli video üretim aracına da dikkat çekti. Bu özelliği "AI Vine" olarak tanımlayan Musk, yaratıcı video içerik üretiminin artık insan yerine yapay zekanın yönlendirmesiyle ilerleyebileceğine işaret etti.