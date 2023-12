En başarılı dijital projeler Dijitaliz 2023’te sahiplerini buldu

Başak Nur GÖKÇAM

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Dijitaliz 2023’te etkinliğinde 12 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl ‘Yükseliş’ temasıyla düzenlenen buluşmaya dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştiren ve kuruluş hikâyesinde dijitalleşme olan çok sayıda firma katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, dönüşümü başarıyla sürdüren şirketlerin, yeniliğe açık olduğuna vurgu yaparak, “Biz her gün ‘yarın bizim içinde olduğumuz sektörler nasıl dönüşecek?’ sorusu ile güne başlıyoruz.

Müşterinin memnuniyeti bizim için büyük öneme sahip. O yüzden kutup yıldızımızın müşteri beklentileri” dedi. 2018 yılından bu yana dijital dönüşüm alanında önemli adımlar attıklarını belirten Esra Eczacıbaşı, “Beş yılda tamamlanan 184 projeden elde edilen operasyonel kârlılığın toplam içindeki payının yüzde 8’e ulaştığını vurguladı.

Bu yıl Dijitaliz’e 138 proje ile rekor başvuru alındığına dikkat çeken Esra Eczacıbaşı Coşkun, “Artan başvurular, doğru yolda olduğumuzun ve dijital dönüşüme olan ilginin de arttığının bir göstergesi. Dönüşüm yolculuğumuz, geleneksel bir değişim yönetimi projesi ya da sabit bir varış noktası olan bir yolculuk değil. Geleceğe hazır bir organizasyon olma yolundaki ilerleyişimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.

“Başarı için marjinal faydaya odaklanılmalı”

Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Teknolojinin Yükselişi ve Gelecek Etkisi’ başlıklı oturumda konuşan ve Paribu Kurucucu Yasin Oral, “Bana göre başarının sırrı, çıtanın nereye koyulduğuyla alakalı bir durum.

Ben marjinal faydanın, şirketlerin büyümesinde büyük bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Önemli olan marjinal faydayı eksiye düşürmemeyi amaç haline getirmek” dedi. Teknolojinin Yükselişi ve Gelecek Etkisi oturumunda konuşan Rollic Games Kurucusu Burak Vardal de “Geleceğimizin en önemli çalışma değerlerinden biri çalışma etiği. Daha az yetenek kaybederek, motivasyonu artırmayı başarmamız şart.

Çünkü gelecekte data, zanaattan çok iş imkanına dönüşecek” diye konuştu. Aynı oturumda konuşan Insider Kurucusu Hande Çilingir ise “Biz, Silikon Vadisi dışında yazılım şirketlerinin Türkiye’den de çıkacağını göstermek istedik. Yeni fikirleri sunmak kolay fakat zor olan kendini değiştirmek. Bunu başarmak için de dış koşulları daha az bahane etmemiz lazım” dedi.

Etkinliğin ikinci oturumunda ise ‘Hızlı Değişen Dünyada Yapay Zekâ ile Yükselmek’ başlığıyla Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Exponential View Kurucusu ve Yapay Zekâ Uzmanı Azeem Azhar ile ilgi çekici bir sohbet gerçekleştirdi.

FIBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, ‘Dijital Çağda Ekosistem ile Değer Yaratmak’ başlıklı konuşmasıyla izleyenlere ilham verdi. Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, ‘Değişime Adaptasyon’ oturumunda Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ve Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ile CEO perspektifinden dijital dönüşümü ele aldı.

Ödül kazanan projeler

Eczacıbaşı Topluluğu Dijitaliz etkinliğinde toplam 12 kategoride dijital projeler ödüllendirildi:

-“En iyi müşteri deneyimi” VitrA Karo - VitrA Voyage projesi

-“En iyi Dijital İletişim” Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri -OKEY Rötar ürünü iletişim kampanyası.

- “En İyi Dijital OperasyonÜretim” VitrA Karo’ - DigiTile projesi.

-“En İyi Dijital OperasyonTedarik Zinciri” Eczacıbaşı Yapı Gereçleri - ConneXion projesi.

-“En İyi Dijital Destek Fonksiyon Süreci” Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri - SKY GO projesi

- “En İyi Dijital Veri Anlamlandırma” Online Stream Analyzer projesi.

-“En İyi Dijital Dene-Öğren” Eczacıbaşı Yapı Gereçleri - AI’spection projesi.

- “En İyi Dijital Ürün/ Hizmet/İş Modeli” Eczacıbaşı Evital - Evital projesi.

-“En İyi Değişim Yönetimi” VitrA Karo- Global LightHouse Network’e dahil olma projesi.

-“Dijitaliz Ezber Bozan Özel Ödülü” VitrA Karo - DigiTile projesi.

- “En İyi Yapay Zekâ Deneyimi” Eczacıbaşı İlaç Pazarlama- Dynavit sitesi.

-“En İyi Dijital Sürdürülebilirlik” VitrA Karo - No Traditional, Digital Is Our Way projesi.