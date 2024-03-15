"En büyük ajantajımız insan kaynağımız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün Bolu, Düzce ve Sakarya’da bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Kacır, önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen öğrenci buluşmasına katılarak konuşma yaptı. Ardından Düzce Bilim Merkezi açılışını gerçekleştiren Kacır, daha sonra Sakarya'daki Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde toplu fabrika ve OSB'de yer tahsis törenine katıldı.

“Geleceği gençlerimiz inşa ediyor”

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Düzce Bilim Merkezi’nin açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sahneye astronot kıyafeti ve pilot üniforması giyen iki öğrenciyle çıktı. Burada bir konuşma yapan Kacır, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla şimdi daha büyük hedeflere yöneldiklerini vurguladı.

Kacır, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır. Bu doğrultuda en büyük avantajımız nitelikli insan kaynağımız, en değerli varlığımız gençlerimizdir. Tüm dünyaya haykırış niteliğindeki 'Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle inşa ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye davasına gençlerimizle sahip çıkıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le, yarışmalara katılan gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda gençlerimizin yanında yer alıyoruz."

3 yıllık ücretsiz eğitim

Bakan Kacır, robotik kodlamadan tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine birçok yenilikçi teknoloji alanında 3 yıllık ücretsiz eğitim imkanı sunduklarını belirterek, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 ilimizdeki Dene yap Teknoloji Atölyelerimize başvurular devam ediyor. Buradan hem öğrencilerimize hem kıymetli anne babalarımıza sesleniyorum.

25 Mart'a kadar tüm illerimizdeki 4, 5, 8, 9. ve lise hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimizin başvurularını bekliyoruz" dedi. Bilime yönelik gerçekleştirdikleri fuar, şenlik ve söyleşiler hakkında bilgi veren Kacır, şunları kaydetti: "Son 3 yılda 3 bin 800 bilim söyleşisiyle 400 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirdik. Öğrencilerimizde bilime ilgiyi ve bilim okur yazarlığını pekiştirdik. 5 bin 200'den fazla bilim fuarıyla 510 bin öğrencimiz ve 5 milyondan fazla ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik.

Destek verdiğimiz 102 bilim şenliğiyle 500 binden fazla vatandaşımızı bilimle buluşturduk. Onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı tanıdık. Ziyarete açık 11 büyük ölçekli bilim merkezimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık” şeklinde konuştu.

“Ay’a erişecek teknolojiyi de geliştirmeliyiz”

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Fatih Kacır, havacılıkta olduğu gibi başarıyı uzay bilim ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazmayı ve bu alandaki bağımsızlığı tahkim etmeyi istediklerini ifade etti. Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a erişecek teknolojiyi de geliştirmek istediklerini anlatan Kacır, Türkiye'nin hibrit roket çalışmaları yürüten dünyadaki 4 ülkeden biri olduğunu ve bunu Ay programıyla taçlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.