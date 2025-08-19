Felçli hastalar için umut! Bilim insanları 'iç sesi' çözen teknoloji geliştirdi

Yeni geliştirilen bir beyin-bilgisayar arayüzü (BBA), kullanıcının 'iç sesini' deşifre edebiliyor. Bilim insanları bu ilerlemenin, ağır konuşma felci yaşayan kişilerin düşüncelerini daha kolay iletmelerine imkan tanıyabileceğini belirtiyor.

Cell dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu teknoloji, kullanıcının iç sesini komut üzerine yüzde 74'e varan doğrulukla çözebiliyor. Araştırmacılar, bu buluşun anlaşılır konuşamayan bireyler için yeni bir iletişim yolu açabileceğini ifade ediyor.

Stanford Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarlarından Erin Kunz, "Konuşmayı düşündüğünüzde beyin aktivitesinin nasıl göründüğünü ilk kez anladık" dedi.

Konuşmaya çalışmak yerine konuşmayı düşünmek

Teknoloji, hareketi kontrol eden beyin bölgelerine yerleştirilen sensörler aracılığıyla sinir sinyallerini kaydediyor. Normalde protez kontrolünde kullanılan bu sistem, artık konuşma girişimlerini ve iç sesi de metne dönüştürebiliyor. Kullanıcı ses çıkarmaya çalıştığında, BBA beynin ilgili aktivitelerini yorumlayarak anlaşılmaz kelimeleri dahi yazıya çevirebiliyor.

Çalışmanın diğer yazarı Benyamin Meschede-Krasa ise, "Konuşmaya çalışmak yerine sadece konuşmayı düşünmek zorunda kalırsanız, insanlar için potansiyel olarak daha kolay ve daha hızlı olur" ifadelerini kullandı.

Konuşma girişimİ ve iç ses beyinde benzer bölgeleri harekete geçiriyor

Araştırmada, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle ağır felç geçiren dört katılımcının motor korteksine mikroelektrotlar yerleştirildi. Katılımcılardan bazı kelimeleri söylemeleri ya da sadece düşünmeleri istendi. Sonuçlar, hem konuşma girişimlerinin hem de iç sesin beyinde benzer bölgeleri harekete geçirdiğini, ancak ayırt edilebilecek kadar farklı sinyaller oluşturduğunu gösterdi.

Bilim insanları, iç sesin daha zayıf bir aktivasyon oluşturduğunu belirledi. Yapay zeka yardımıyla bu sinyaller çözümlendi ve sistemin 125 bin kelimelik bir dağarcıktan cümleleri yüzde 74 doğrulukla ayırt edebildiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, güvenlik için parola tabanlı bir mekanizma da geliştirdi. Kullanıcılar "chitty chitty bang bang" ifadesini düşünerek sistemi etkinleştirdi. Çalışmada bu parolanın yüzde 98'in üzerinde doğrulukla tanındığı kaydedildi.