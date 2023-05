Gençler, sosyal sorumluluk projelerinin odağında

Başak Nur GÖKÇAM

Gençler sosyal sorumluluk projelerinin odağına yerleşti. Sabancı Vakfı gençlerin, desteklediği projeleri odağına alırken, Vehbi Koç Vakfı da eğitim burslarıyla yetenekli fakat maddi imkanları kısıtlı gençler için fırsat eşitliği yaratmak amacıyla çalışmalara imza atıyor.

Genç NEFesler, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ve NEF Vakfı’nın iş birliğiyle toplumsal duyarlılık bilincine sahip nesiller yetiştirme gayesiyle başlatılmış bir gençlik projesi olarak dikkat çekerken, Sabri Ülker Vakfı tarafından genç bilim insanlarını desteklemek üzere verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü düzenleniyor.

Depremzede çocuklara afet bursu

DenizBank ve Türk Eğitim Derneği (TED), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde ebeveynlerini kaybeden çocukların okul hayatlarını sürdürebilmeleri için Afet Bursu Programı’nı hayata geçirdi. İki kurumun 19 yıllık iş birliği kapsamında halihazırda burs desteği sağlanan 100 öğrenciye ilave olarak, depremden etkilenen ilköğretim ve lise çağındaki 100 çocuğa da 8 yıl boyunca, tüm eğitim hayatlarını kapsayan burs desteği sunulacak.

Burs desteğine ilişkin konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Halihazırda burs desteği sağladığımız 100 öğrencimize ilave olarak, depremde ebeveynlerini kaybeden 100 çocuğumuzun daha eğitim hayatları süresince onlara destek olacağız. Bu çocuklarımızın, TED kültürüyle yoğrulmuş bir eğitimden geçerek yetişmiş iş gücü olarak ülkemize bilim adamları düzeyinde katkı sağlayacakları günleri bekliyoruz” dedi.

İmza töreninde yaptığı konuşmada, afetlerde sürdürülebilir destek sunmanın önemine değinen Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise “Anaokulundan üniversite eğitimlerinin sonuna kadar, depremde annesini ve babasını ya da ebeveynlerinden birini kaybetmiş çocuklara destek olacağız” diye konuştu.

Orka Holding’den depremzede çocuklara eğitim desteği

Orka Holding, “Çocuklar Bizim Her Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz” mottosuyla yürüttüğü destek projesi kapsamında ürün satışlarından elde edilen geliri Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağışladı.

Bağış kapsamında ilk etapta deprem bölgesindeki 36 çocuğun 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı masrafları karşılanacak. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, projenin gelirini Orka Holding merkez ofiste düzenlenen mini bir törenle TED Genel Başkanı Sinan Selçuk Pehlivanoğlu’na takdim etti.

Törende konuşan Süleyman Orakçıoğlu “Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız yardım faaliyetlerimizi ilk günkü inanç ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Mart ayından itibaren TED iş birliğinde başlattığımız 'Çocuklar Bizim Her Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz' destek projemizle de depremzede çocuklarımızın ve ailelerin yüzlerini bir nebze de olsa güldürmeyi amaçladık.

Çocuklarımızın geleceğine katkı sunabilmek bizler için onur ve mutluluk kaynağı. Bu anlamda TED iş birliğiyle yürüttüğümüz projenin gelirini kendilerine takdim etmekten ayrıca gurur duyuyoruz. TED ile bundan sonra da deprem bölgesine olan yardımlarımız yeni projelerimizle artarak sürecek” dedi.

Persil ve Miele de depremzedelerin yanında

Persil ve Miele markaları, geliştirdikleri ortak proje kapsamında, depremden etkilenen illere çamaşır yıkama ve kurutma alanları oluşturdu. “Persil ve Miele Yanınızda” fikriyle hayata geçirilen proje kapsamında; Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illerindeki toplam 8 lokasyonda çamaşır yıkama ve kurutma alanları kuruldu. Proje kapsamında Persil markası bölgeye 15 ton çamaşır deterjanı, Miele ise 55 adet çamaşır makinesi ve 55 adet kurutma makinesi ulaştırdı. Depremzedeler, bölgedeki ekiplerin desteği ile bu alanlarda çamaşırlarını yıkayıp kurutarak hijyen ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Şölen, Harvard Business Scholl’a proje ortağı seçildi

Şölen, Harvard Business Scholl’un (HBS) 15 ülkede 15 şehri kapsayan 171 Field Immersion Projesi ortağından biri oldu. HBS yüksek lisans öğrencilerini bir hafta boyunca konuk eden şirket, proje ortağı diğer şirketlerle binden fazla Harvard Business Scgoll öğrencisini tesislerinde ağırlayacak ve üretim süreçlerinin yanı sıra pazara ilişkin da bilgi paylaşarak yeni proje üretecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “Globalleşme anlamında önemli adımlar atan şirketimizin Harvard Business School gibi dünyanın işletme alanında köklü eğitim kurumlarından biriyle yaptığı iş birliğinden mutluluk duyuyoruz. HBS’un Field Immersion Projesi kapsamında sektörümüzden tek şirket olarak seçilmemiz de bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.

Genç İnci’lere eşsiz kariyer fırsatı

İnci Holding, 10’uncu kez düzenlediği Genç İnci Programı ile üniversiteden mezun olmaya hazırlanan gençlere kariyer fırsatı sunuyor. Proje kapsamında, İnci Holding grup şirketlerinde kariyer yapma fırsatını yakalamak isteyen gençler, 10. Genç İnci Programı’na 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurabilecek. Programa katılmaya hak kazananlar, İnci Akademi ile başlayacak hibrit gelişim yolculuğunda, farklı modüllerde eğitimler alacak ve diğer genç yeteneklerle bir araya gelerek yüz yüze grup çalışmaları yapma fırsatı bulacak.

Gençler, bu gelişim yolcuğu sayesinde, kendini keşfedecekler ve geleceğin profesyonelleri olmak yolunda kariyerlerinde önemli bir adım atacak. Ağırlıklı iş kolu olarak otomotiv tedarik sektörünün yanı sıra hizmet, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren İnci Holding, bu programdan mezun olacak gençlere işe alım fırsatı da tanıyacak. İnci Holding, Cumhuriyet’in 100. yılında programdan mezun olan Genç İncilerin sayısının da 100’ü geçmesini hedefliyor.

Elektronik atıklar, eğitim bursuna dönüşüyor

Pasha Bank, “Atma Bağışla” projesiyle evlerde ve iş yerlerinde kullanılmayan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyaları toplayıp, geri dönüştererek eğitime kazandırıyor. Proje ile hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de eğitimle güçlenen toplum hayaline bağışçı kazandırılacak. Proje ile TEGV’in alternatif kaynak yöntemi oluşturarak daha fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü “Atma Bağışla!” projesi ile e-atıkların çevreye verdiği zararı azaltıp sürdürülebilir çevre faaliyetlerine de destek olacak.

Eker I Run, gençlik enerjisi ile adımlanacak

Eker I Run da bu yıl bayramı özel bir etkinlikle kutluyor. 19 Mayıs 1919’un anısını tekrar yaşamak isteyenleri sanal koşuda buluşturan şirket Sanal Gerçeklik Koşusu’nda #OnaKoşuyoruz diyecek. Bandırma Vapuru’nun Samsun’a ulaştığı yaklaşık 750 kilometrelik mesafenin adımlarla tamamlandığı bir sanal koşu olarak tasarlanan etkinlik, 21 Mayıs’a kadar sürecek. Katılımcılar ise istedikleri yerden sanal koşuda yer alabilecekler.

Hayalin kadar 19 Mayıs’ın var

CK Enerji, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 104. yıldönümünü yeni bir reklam filmi ile kutladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel hazırlanan filmde, CK Enerji’nin “Sporun Enerjisi” projesi ile destek verdiği genç sporcular yer aldı. Yurtiçi ve yurtdışında elde ettikleri başarılar ile Türkiye’yi gururlandıran milli sporcular, filmde “Bir yılda kaç 19 Mayıs Var?” sorusuna 19 Mayıs’tan aldıkları güçle yıl içinde kazandıkları madalyaların sayısı ile yanıt verdi.

Penti, ‘Bir Kulaç Daha’ diyerek gençlere seslendi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı öncesinde ilham olan, ilhama ihtiyacı olan, cesaret veren, destek isteyen, çabalayan ve inancını kaybetmeyen her kadının yanında olarak, güçlerini birleştiren Penti, ‘Kadınlar güçlenirse toplum güçlenir’ diyerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu ile kutladı. Bu kapsamda gençlerin istediği her şeyi başarabileceğine vurgu yapan ve Aysu’nun her zaman kendini motive etmek için kullandığı‘Bir Kulaç Daha’, ‘Unutma, deniz her zaman seni bekliyor!’alt mesajlarının verildiği reklam filmi yayınlandı.