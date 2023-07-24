Genişbant internet abone sayısı 91,6 milyona ulaştı

Buna göre; sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin 2023 yılının birinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 41,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde sabit telefon abone sayısı yaklaşık 10,9 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 90,7 milyon oldu.

Mobil yaygınlık oranı %106,3 olurken makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfus çıkarıldığında, mobil yaygınlık oranı %112,3 olarak gerçekleşti. 2023 yılı birinci çeyreğinde, 469 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. B

u dönemde yaklaşık 2,3 milyon mobil abone numarasını taşıdı, 31 Mart 2023 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 169,5 milyon oldu.

Genişbant verilerine bakıldığında, yaklaşık 19 milyonu sabit abone, 72,5 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 91,6 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldı, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 arttı.

En yüksek artış %51,6’lık bir oranla “Mobil Bilgisayardan İnternet” abone sayısında, müteakiben %27’lik bir oranla da “Eve Kadar Fiber” abone sayısında gerçekleşmiştir. Sabit genişbant abonelerinin bu çeyrekte aylık ortalama data kullanımı 249 GByte oldu. 1 Nisan 2016 tarihinde Türkiye’de kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı, 2023 yılı Mart ayı sonunda 84 milyonu buldu.

Ancak bazı vatandaşların cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı ise yaklaşık 66,1 milyon olarak gerçekleşti. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 14,6 GByte seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 15 GByte oldu. Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 478 bin km olan fiber uzunluğu, 2023 yılı birinci çeyreğinde 526 bin km’yi aşmış ve %9,1 oranında artış gerçekleşti.