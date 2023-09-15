Girişimlerin internete erişimi 16 yılda yüzde 11 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; 2007 yılında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı yüzde 85,4 iken bu oran 2023 yılında yüzde 96,0 olduğu açıklandı. Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar veya multimedya paylaşım siteleri gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2023 yılında yüzde 40,2 olarak gerçekleşti.

Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 37,7'sinin, 50- 249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,8'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 70,8'inin en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı görüldü.

Web sitesi sahiplik oranı yüzde 55,9 oldu

Facebook, Linkedln, Xing gibi sosyal ağlar, yüzde 89,1 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu. Bunu Yüzde 75,5 ile YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Spotify gibi multimedya paylaşım siteleri ve yüzde 33,6 ile Twitter gibi girişimin blogları veya mikro blogları izledi.

Web sitesi sahiplik oranı, 2022 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 51,2 iken bu oran 2023 yılında yüzde 55,9 oldu. Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde ise 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 75,6'sının ve 10- 49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 51,5'inin web sitesi sahibi olduğu görüldü.

Web sitesi sahiplik oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2023 yılında web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en fazla yüzde 90,1 ile ‘bilgi ve iletişim’ faaliyeti yürüten girişimler olduğu görüldü. Bunu yüzde 76,4 ile ‘bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı’ ve yüzde 69,9 ile ‘elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ takip etti.

E-satış yapan girişimlerin oranı %18,2 oldu

Girişimlerin 2022 yılında İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirdikleri e-satış oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 20,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 31,8 oldu.

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2022 yılında en fazla e-satış yapma oranının yüzde 39,5 ile 'konaklama ve yiyecek hizmeti' faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu yüzde 29,4 ile 'bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı’ ve yüzde 28,7 ile ‘bilgi ve iletişim’ faaliyetini yürüten girişimler takip etti. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2022 yılında yüzde 3,5 iken 2023 yılında bu oran yüzde 5,5 oldu.