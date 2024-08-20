Google arama sonuçlarında sıralama sorunu: Google son durumu açıkladı

Teknoloji devi Google dünyanın en çok kullanılan arama motoru için Ağustos ayında çekirdek güncelleme yayınladı. Bu güncellemenin topluluktan gelen geribildirimlere bir yanıt verdiği ve daha küçük ve bağımsız siteleri arama sonuçlarında daha görünür kıldığı görülüyor.

Ancak 15 Ağustos itibarıyla Google arama sonuçlarını etkileyen bir problem ortaya çıktı. Şirket, Google Arama sonuçlarında sıralama sorunu yaşandığını teyit ederken, kök nedenin tespit edildiğini ve sorunun Ağutos ayında yayınlanan güncellemeden kaynaklanmadığını duyurdu.

15 Ağustos’ta yaptığı bildiriminde yeni güncellemenin 12 saat içinde gerçekleşeceğini duyuran teknoloji devi, 16 Ağustos’ta yaptığı yeni bildirimde ise “Sıralamayla ilgili sorunu düzeltmek için hâlâ çalışıyoruz. Sonraki güncelleme 72 saat içinde yapılacak” bilgisini paylaştı.

72 saat geçmesine karşın arama sonuçlarındaki sıralama sorunu çözülmedi. Google son olarak dün (19 Ağustos) bir açıklama yaptı. Problemin çözümü için hâlâ çalıştıklarını duyuran Google ekibi, “Sonraki güncelleme 48 saat içinde olacak” bilgisi verdi.