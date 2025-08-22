Google aramalarda yeni dönem: AI Mode 180 ülkede aktif, Türkiye listede yok

Google, arama deneyimini yeni bir boyuta taşıyan yapay zeka destekli AI Mode özelliğini 180 ülke ve bölgede kullanıcıların deneyimine sundu.

Ancak bu özellik, Türkiye'de kullanıma açılmadı.

Kişiselleştirilmiş yanıtlar verecek

Söz konusu yeni özellikle Google yalnızca sonuç listelemekle kalmayacak, kişiselleştirilmiş yanıtlar ve görev odaklı (agentic) özellikleri de devreye sokulacak.

Yapay zeka destekli AI Mode ile kullanıcılar yalnızca bilgi arama kalmayacak, aynı zamanda doğrudan işlem de yapabilecek. Otel rezervasyonu yapmak isteyen bir kişi, doğrudan tarih, yer bilgisini girip Google üzerinden işlemlerini yapabilecek. OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster ve SeatGeek gibi popüler platformları taranıyor ve en uygun seçenekler kullanıcıya sunuluyor.

Verileri analiz ediyor

ABD’deki kullanıcılar için kişiselleştirilmiş öneriler de devreye sokuldu. Yeni sistem arama geçmişi, tıklama tercihleri ve Google Maps verilerini analiz ederek daha uygun önerileri kullanıcılara sunuyor.

Arama oturumları bağlantıyla paylaşılabildiği için kullanıcılar birbirlerinin araştırmalarını da devam ettiriyor.

Yeni sistemin tüm özelliklerinden Google AI Ultra aboneleri faydalanabiliyor.