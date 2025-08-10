Google Finans’a yapay zeka güncellemesi

Google, finansal veri ve analiz platformu Google Finans'ı yapay zeka ile güncelledi. Resmi açıklamaya göre yeni sistem bu hafta itibarıyla ABD'de test edilmeye

başlandı.

Yapay zeka temelli altyapı, kullanıcıların finansla ilgili karmaşık sorularını tek seferde sorabilmesine, gelişmiş grafik araçlarıyla ayrıntılı analizler yapabilmesine ve anlık piyasa verilerine haberlerle birlikte ulaşabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, yeni ve eski tasarım arasında geçiş yapabilecek. Google, bu sayede tek tek hisse senedi aramak yerine toplu yanıt alma, ayrıntılı açıklamalar elde etme ve ilgili internet sitelerine kolayca ulaşma imkanı sunduğunu belirtti.

Daha önce "Yapay Zeka Özetleri” özelliğini de tanıtan şirket, arama sonuçlarında bilgileri özetleyerek hızlı erişim sağlamayı amaçlamıştı. Ancak bu sistemin internet sitelerinin trafiğini olumsuz etkilediği yönünde eleştiriler olmuştu.

Google Arama Başkanı Liz Reid, tıklama oranlarında genel bir düşüş olmadığını, aksine yapay zeka sayesinde arama sayısının arttığını savundu. Reid, bu iddiasını destekleyecek resmi veri paylaşmazken, üçüncü taraf raporların güvenilir olmadığını, çünkü hatalı yöntemlerle hazırlandıklarını veya yapay zeka özelliklerinin henüz devreye alınmadığı dönemlere ait verileri kullandıklarını öne sürdü.