Google yıllık etkinliğinde açıkladı: Gündemimiz yapay zekâ

Google, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği "Google I/O"- da, yaklaşık 300 milyar dolarlık arama motoru reklam pazarındaki yerini sağlamlaştıracak yapay zekâ alanındaki çalışmalarına ilişkin gelişmelerin yanı sıra yeni teknolojilerini de paylaştı.

Cnet editörleri, CEO Sundar Pichai’nin sunum sırasında 140 kez yapay zekâ kelimesini kullandığını saydı. Şirketten yapılan açıklamada, Google'ın Microsoft'un desteklediği ChatGPT yapay zekâ uygulamasına rakip olarak tasarladığı Bard isimli yapay zekâ uygulamasının ABD ve Birleşik Krallıkta hizmete sunulduğu iki aydan bugüne birçok geri bildirim elde edildiği ve kullanıma sunulan yapay zekâ hizmeti için birçok iyileştirmenin de yolda olduğu belirtildi.

Kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek için hızla uyum çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, Bard'ın yakın zamanda daha yetenekli bir büyük dil modeli olan PaLM 2'ye taşındığı, bunun da gelişmiş matematik ve muhakeme becerileri ile kodlama yetenekleri dahil olmak üzere son iyileştirmelerin çoğunu mümkün kıldığı kaydedildi. Halen 180'den fazla ülke ve bölgeye açılan Bard Japonca ve Koreceyi desteklemeye de başladı.

Yakında 40 dile daha destek sunmaya başlayacak Bard, Google'ın sunduğu Dokümanlar, Drive, Gmail ve Haritalar gibi diğer Google uygulama ve hizmetlerine de entegre edilebilecek. Bu araçların gizlilik ayarları kullanıcı kontrolünde olacak.

Yeni ürün ve teknolojiler

Google'ın etkinlikte tanıttığı ürün ve teknolojiler arasında PaLM 2 büyük dil modeli, Gmail için yeni yapay zekâ yazma araçları, Pixel 7a Android telefon, Pixel Tablet ve 1799 dolarlık Pixel Fold katlanır telefon gibi yeni ürün ve hizmetler öne çıkarken yapay zekâ sohbet robotu Bard'a eklenen özellikler de anlatıldı.

Help Me Write

Gmail’in Help Me Write adlı bu yeni özelliği, kullanıcıların komutlarına göre otomatik olarak e-postalar oluşturacak ve önceki konuşmalardan alınan metinleri de içerecek.

Magic Editor

Google Photos’un yapay zekâ destekli Magic Editor özelliği, kullanıcıların öğeleri yeniden konumlandırmak için seçmesine gerek kalmadan nesne olarak ele almasına olanak tanıyor ve arka planları otomatik olarak doldurabiliyor.

PaLM2

Google, en güçlü dil işleme sisteminde büyük bir güncelleme olan PaLM 2 adlı yeni yapay zekâ sistemini tanıttı. Google’ın Bard chatbot’u, Gmail, Google Docs, Google Sheets ve YouTube dahil olmak üzere şimdiden yaklaşık 25 Google ürünüyle kullanılabilen PaLM 2; sıfırdan kod yazabiliyor, yazılımlardaki hataları tespit edebiliyor ve 20’den fazla yazılım dilini destekliyor.

Immersive View

Immersive View, Google Haritalar’da yol tarifi bakan kullanıcıların üç boyutlu bir şekilde gidecekleri yolu görmelerini sağlayarak Haritalar deneyimini daha sürükleyici hale getiriyor. Kullanıcılar Immersive View ile ayrıca günün farklı zamanlarındaki trafik ve hava koşullarını görebilecek. Google, blog yazısında bu yıl içinde Los Angeles, Londra, New York, San Francisco ve Tokyo için Google Haritalar’da kullanılmaya başlayacak olan Immersive View’a yakında daha fazla şehrin ekleneceğini söylüyor.

Bard

Bard, bu yılın başlarında kodlama yeteneği ve anında kod parçacıklarının açıklamalarını oluşturma özelliğini ekledi. Yakında, Python kodunu dışa aktarabilecek ve çalıştırabilecek. Ayrıca karanlık modda çalıştırılabilecek. Buna ek olarak yanıtları Gmail ve Dokümanlar’a da ekleyebilecek. Bard’ın etkinlik ile birlikte tamamıyla genel kullanıma açıldığını da belirtelim. Japonca ve Korece dil desteği de eklenen Bard 180 ülkede kullanılabilecek.

Google Search

Google’ın arama motoru Search, yapay zekâ desteğine kavuştu. Bu yeni üretken yapay zekâ özellikleri, aramayı daha akıllı ve basit hale getiriyor. Google’da yapılan her bir aramada sonuç sayfası artık yapay zekânın bir araya getirdiği bir liste ile açılacak. Sonuçlara bağlı olarak çıkacak ilgili web site bağlantıları ise listenin hemen altında yer alacak. Google, bağlantılarla birlikte “sponsorlu” etiketli bir reklam da gösterebilir. Çünkü Google yapay zekâ destekli arama ile para kazanmayı planlıyor.

Android 14

Google’da mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Dave Burke, Android 14’te kilit ekranına gelen birkaç yeni özelleştirme seçeneğine değindi. Android 14’ün şimdiye kadarki herkese açık ve beta sürümleri, telefonunuzun kilidini herkesin içinde açarken daha güvenli hale getirmek için PIN animasyonlarını devre dışı bırakma yeteneği gibi gizlilik ve güvenliğe iyileştirmeler getirdi.

Android 14’te ayrıca görme engelliler için daha büyük yazı boyutları ve işitme engelliler için flaş bildirimler ile erişilebilirliğe yönelik yeni özellikler eklendi.

Apple’ın iPhone 14 ve iOS 16 ile yaptığı gibi, Google ayrıca uydu bağlantısı için destek de ekledi. Android 14 ile gelen Find My Device (Cihazımı Bul) özelliği; kulaklıklar ve tabletler gibi daha fazla cihaz için destek ekleyecek. Google, konferansta uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold’a ek olarak Pixel 7A telefon ve akıllı ev kontrolü için yenilenmiş Pixel Tablet olmak üzere diğer yeni cihazları da tanıttı.

Pixel Fold

Akıllı telefon pazarındaki en ince katlanabilir telefon olan Pixel Fold, açıldığında 7.6 inç boyutunda bir ekrana sahip. Aynı anda hem küçük hem de büyük ekranı kullanarak simultane çeviri gerçekleştirebilen ve Google’ın tüm yapay zekâ servislerini destekleyen Pixel Fold, 1799 dolardan satışa sunulacak.

Pixel 7a

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 7a, 499 dolardan ABD’de satışa sunulmaya başladı. Gücünü Tensor G2 işlemciden alan telefon, 8GB RAM’e ve 6a’ya kıyasla %72 daha iyi performans gösteren bir kameraya sahip.

Pixel Tablet

11 inç ekrana, şarj başına 12 saate kadar pil ömrüne ve 256 GB’a kadar depolamaya sahip Pixe Tablet, fabrika ayarlarıyla yüzde 100 yapay zekâ destekli geliyor ve 499 dolardan satışa sunulacak