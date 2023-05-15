Google'ın yapay zekası Bard, ChatGPT'ye karşı
Microsoft'un desteklediği yapay zeka ChatGPT ilk kez ciddi bir rekabet ile karşı karşıya geldi. Google'ın Bard'ı, ChatGPT'de olmayan özellikler ile dikkat çekerken bazı noktalarda ise GhatGPT'nin gerisinde kalıyor.
Google, geçen hafta içerisinde ChatGPT’ye rakip olan Bard isimli yapay zekâ uygulamasını geniş kitlelere açtı. Şirketin yıllık geliştiriciler konferansı Google I/O’da da odak noktalarının yapay zekâ olduğunun altı çizildi. Geçen yılın sonundan itibaren yapay zekâ uygulamalarının öncüsü konumunda olan ve bu endüstriyi şekillendiren Microsoft’un desteklediği ChatGPT ilk kez ciddi bir rekabet ile karşı karşıya.
Google, Bard ile henüz ChatGPT’nin sunmadığı veya sadece ücreti karşılığında sunduğu bazı hizmet ve özellikleri tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyor. Standart ChatGPT uygulamasının yapamayıp, Bard’ın kullanıcılarına sunduğu özellikler şöyle:
Internet bağlantısı
ChatGPT, ücretsiz kullanıcıları için internet bağlantılı sorgulara cevap veremiyor. Eğer bugünkü kripto para kurlarını sorarsanız bu konuda size yardımcı olamaz. Ancak Bard, anlık olarak internet bağlantılı cevaplar verebiliyor. Size anlık kurları, kripto para fiyatlarını listeleyebilir.
SEO Asistanı
Internet aramalarında SEO, yani arama motoru optimizasyonu hangi içeriğin size hangi sırada gösterileceğini belirleyen en önemli kriter. Dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru Google olduğu için, Google’ın algoritması ve buna göre optimize edilen içerikler ön plana çıkıyor. Bard’a web siteniz için SEO optimizasyonu yardımını ilettiğinizde size bunun için cevap verebiliyor.
Resim işleme
Bard’ı, ChatGPT’den bir adım öne taşıyan özelliklerden birisi de sadece metin tabanlı değil, görsel içerikler girerek arama yapabiliyorsunuz ve verilen cevapların bazılarını da görsel olarak destekleyebiliyor.
Sorguları dışa aktarma
Bard, yaptığınız sorgular ve yapay zekâ ile sohbetiniz sonrasında oluşan görüşme kaydını bir dosya olarak dışarıya aktarmanıza veya bunu doğrudan Google’ın e-posta servisi gmail ile bir adrese yollanmasına da olanak veriyor. Bu ChatGPT’de henüz olmayan bir özellik.
Bard, ChatGPT’de mevcut olan yazılım dillerini anlama ve kod yazma becerilerini de sağlayabiliyor.
Plugin’ler ve kodlar
Tarif ettiğiniz bir uygulama için size istediğiniz bir dilde kod parçacığı yazabiliyor. Yine ChatGPT’de olduğu gibi değişik uygulamalara bağlantılar da sunabiliyor.
Hem şair hem işadamı
Bard’ın farklı olarak yapabildiği şeylerden birisi de size çeşitli metin kalıplarında cevap verebiliyor oluşu. İsterseniz bir şiir olarak, isterseniz mektup şeklinde isterseniz bir e-posta metni olarak sorgunuzun cevabını isteyebilirsiniz.
Dil desteği ve çeviri
Bard, 26 dilde cevap vermeye programlanmış ve bu diller arasında çeviri yapma kabiliyetinde olduğunu söylüyor. Ancak ben kendisine Türkçe bir şeyler sorduğum zaman veya verdiği cevapları Türkçeye çevirmesini söylediğim zaman buna cevap veremedi.