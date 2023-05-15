Google'ın yapay zekası Bard, ChatGPT'ye karşı

Google, geçen hafta içeri­sinde ChatGPT’ye rakip olan Bard isimli yapay zekâ uygulamasını geniş kitlele­re açtı. Şirketin yıllık geliş­tiriciler konferansı Google I/O’da da odak noktalarının yapay zekâ olduğunun al­tı çizildi. Geçen yılın sonun­dan itibaren yapay zekâ uy­gulamalarının öncüsü konu­munda olan ve bu endüstriyi şekillendiren Microsoft’un desteklediği ChatGPT ilk kez ciddi bir rekabet ile karşı kar­şıya.

Google, Bard ile henüz ChatGPT’nin sunmadı­ğı veya sadece ücreti karşı­lığında sunduğu bazı hiz­met ve özellikleri tüm kul­lanıcılara ücretsiz olarak sunuyor. Standart Chat­GPT uygulamasının yapa­mayıp, Bard’ın kullanıcı­larına sunduğu özellikler şöyle:

Internet bağlantısı

ChatGPT, ücretsiz kullanı­cıları için internet bağlantı­lı sorgulara cevap veremiyor. Eğer bugünkü kripto para kurlarını sorarsanız bu ko­nuda size yardımcı olamaz. Ancak Bard, anlık olarak in­ternet bağlantılı cevaplar ve­rebiliyor. Size anlık kurları, kripto para fiyatlarını liste­leyebilir.

SEO Asistanı

Internet aramalarında SEO, yani arama motoru op­timizasyonu hangi içeriğin size hangi sırada gösterilece­ğini belirleyen en önemli kri­ter. Dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru Go­ogle olduğu için, Google’ın al­goritması ve buna göre opti­mize edilen içerikler ön pla­na çıkıyor. Bard’a web siteniz için SEO optimizasyonu yar­dımını ilettiğinizde size bu­nun için cevap verebiliyor.

Resim işleme

Bard’ı, ChatGPT’den bir adım öne taşıyan özellikler­den birisi de sadece metin tabanlı değil, görsel içerik­ler girerek arama yapabili­yorsunuz ve verilen cevapla­rın bazılarını da görsel olarak destekleyebiliyor.

Sorguları dışa aktarma

Bard, yaptığınız sorgular ve yapay zekâ ile sohbetiniz son­rasında oluşan görüşme kay­dını bir dosya olarak dışarıya aktarmanıza veya bunu doğ­rudan Google’ın e-posta ser­visi gmail ile bir adrese yol­lanmasına da olanak veriyor. Bu ChatGPT’de henüz olma­yan bir özellik.

Bard, ChatGPT’de mevcut olan yazılım dillerini anlama ve kod yazma becerilerini de sağlayabiliyor.

Plugin’ler ve kodlar

Tarif ettiğiniz bir uygula­ma için size istediğiniz bir dil­de kod parçacığı yazabiliyor. Yine ChatGPT’de olduğu gibi değişik uygulamalara bağlan­tılar da sunabiliyor.

Hem şair hem işadamı

Bard’ın farklı olarak yapa­bildiği şeylerden birisi de size çeşitli metin kalıplarında ce­vap verebiliyor oluşu. İster­seniz bir şiir olarak, isterse­niz mektup şeklinde isterse­niz bir e-posta metni olarak sorgunuzun cevabını isteye­bilirsiniz.

Dil desteği ve çeviri

Bard, 26 dilde cevap verme­ye programlanmış ve bu diller arasında çeviri yapma kabi­liyetinde olduğunu söylüyor. Ancak ben kendisine Türkçe bir şeyler sorduğum zaman veya verdiği cevapları Türk­çeye çevirmesini söylediğim zaman buna cevap veremedi.