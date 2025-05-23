Görüntülü görüşmede devrim: Google Meet’e anlık çeviri desteği

Google Meet, küresel iş toplantılarını kolaylaştıracak gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini devreye aldı. İlk etapta İngilizce ve İspanyolca dilleri destekleniyor.

Google Meet kullanıcıları, bu özellikle birlikte yaptıkları görüntülü görüşmelerde söylediklerinin anlık olarak karşı tarafa farklı bir dilde sesli olarak iletilmesini sağlayabilecek. Yapay zekâ destekli sistem, yalnızca çeviri yapmakla kalmıyor, aynı zamanda konuşma tonunu ve vurguları da büyük ölçüde koruyor.

Google’ın açıklamasına göre gerçek zamanlı çeviri oldukça düşük bir gecikme süresiyle çalışıyor. Bu sayede birden fazla kişinin eş zamanlı katıldığı toplantılarda akıcılık bozulmadan iletişim kurulabiliyor. Çeviri sırasında karşı tarafın orijinal sesi üzerine otomatik olarak çevirisi yapılmış ses ekleniyor, böylece iletişimin doğallığı da korunuyor.

Özelliğin ilk aşamada İngilizce ve İspanyolca dillerini desteklediği bildirildi. Kısa süre içinde Almanca, İtalyanca ve Portekizce dillerinin de sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Gerçek zamanlı sesli çeviri, şu anda yalnızca Google AI Pro ve AI Ultra abonelik planlarına sahip kullanıcılar için beta sürümde sunulmuş durumda.

Google, bu hamleyle Google Meet’i küresel ölçekte çok daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeyi hedefliyor.