Güneşte devlerin kapasitesi 2 bin gigavatı aşacak

Solar Power Europe’nin hazırladığı Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü raporuna göre, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele eden ülkeler, güneş enerjisi yatırımlarını öncelikli konuma aldı. Bu kaynağın enerji güvenliği ve istihdam konularında avantaj sağlayacağı belirtildi.

Rapora göre, Kovid-19 salgını, yaşanan ekonomik durgunluk ve enerji krizi sebebiyle dünya genelinde elektrik fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. Yaşanan enerji krizinin etkisinin azaltılması için ise birçok ülke elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerjiye yöneldi. Yenilenebilir enerji içindeki en fazla yatırım ise güneş enerjisi sektöründe yaşandı. Rapora göre, güneş enerjisinde ülkelerin sağladığı politik destek mekanizmaları yanında, güneş teknolojilerindeki gelişmelerin yaygınlaşmasıyla yatırım maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.