Her dili anlayıp konuşmak mümkün oluyor! iOS 26 ile AirPods’ta anlık çeviri dönemi başlıyor

Artık dünyanın herhangi bir yerinde, yabancı dil bariyerini aşmak için tek yapmanız gereken şey, AirPods’unuza iki kez dokunmak olacak.

Apple, iOS 26’nın kararlı sürümüyle birlikte AirPods’a belki de son yılların en dikkat çekici özelliğini ekliyor: Canlı Çeviri.

Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak bu yenilik, kulaklığınızı adeta kişisel bir tercümana dönüştürecek.

Karşı tarafın söylediklerini anında çevirecek

CNBC-e'nin haberine göre; haziran ayında FaceTime, telefon görüşmeleri ve mesajlar için tanıtılan canlı çeviri sistemi, artık AirPods üzerinden de çalışacak.

iOS 26 Beta 6’da keşfedilen bu yenilik sayesinde, AirPods’un iki sapına aynı anda dokunmak yeterli olacak ve “Çeviri” uygulaması devreye girecek.

Böylece karşı tarafın yabancı bir dille yaptığı konuşmayı anlık olarak kulaklık üzerinden yerel dilinizde duyabileceksiniz.

Şimdilik sadece belirli modellerde

Özellik ilk etapta AirPods Pro (2. nesil) ve AirPods (4. nesil) modellerinde kullanılabilecek. Çeviri işlemleri kulaklığın içinde değil, bağlı iPhone üzerinden yapılacak.

Apple’ın mevcut çeviri sistemindeki donanım gereksinimlerinin burada da geçerli olması bekleniyor. Kulislere göre, bu özelliğin sadece iPhone 17 serisine özel olması ihtimali de masada.

AirPods’a canlı çeviri entegrasyonu, giyilebilir teknolojide “bir sonraki adım” olarak değerlendiriliyor.