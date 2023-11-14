Herkesin yapay zekâ kişisel asistanı olacak

1) Artık yazılım ve işletim sistemleriyle uğraşmak yok

“Windows, MacOS veya Linux kullanıyor musunuz? iOS mu yoksa Android mi? Bugün bunlar anlamlı seçimler gibi görünüyor, ancak 5 yıl sonra hiçbirimiz bunların hiçbirini umursamayacağız. Çünkü aracılarımız işletim sistemi veya platform olarak işlev görecek. Bugün e-posta yazmak istiyorsanız Gmail'i veya Outlook'u açabilirsiniz."

"Bir belge oluşturmak istiyorsanız Microsoft Word veya Google Dokümanlar'ı açabilirsiniz. Ancak bundan 5 yıl sonra bunların hiçbirini yapmayacaksınız." "Farklı görevler için farklı uygulamalar kullanmanıza gerek kalmayacak. Cihazınıza günlük dilde ne yapmak istediğinizi basitçe söyleyeceksiniz. Ve onunla ne kadar bilgi paylaşmayı seçtiğinize bağlı olarak yazılım kişisel olarak yanıt verebilecek çünkü hayatınıza dair zengin bir anlayışa sahip olacak.”

2) Kulağınıza konuşan temsilciniz olacak

“Yapay zekâ alanında çalışan şirketler, insanların ‘kişisel asisyanlarıyla etkileşim kurması için uygulamalar, gözlükler, kolyeler, iğneler ve hatta hologramlar dahil çeşitli yollar araştırıyor. Bunların hepsi olasılıklar, ancak insan-temsilci etkileşimindeki ilk büyük atılımın kulaklıklar olacağını düşünüyorum. Temsilcinizin sizinle iletişime geçmesi gerekiyorsa, sizinle konuşacak veya telefonunuzda görünecektir."

3) Temsilciniz kişisel ilişkilerinize dahil olacak

"Tıpkı bugün bir kişisel asistanın yapabileceği gibi, 5 yıl içinde bir dijital temsilci, bir arkadaşınızın doğum günü yaklaştığını size hatırlatabilir, hediye olarak ne isteyebileceği konusunda bazı önerilerde bulunabilir (belki arkadaşınızın temsilcisine sorarak) ve sonra sizin için hediyeyi satın alın. Ve -bugünkü insan asistanlarda olduğu gibi- hediyeyi alan kişi, onu seçenin temsilci olduğunu bilerek belki de hediyeye daha az değer verebilir."

4) Kişisel sorunlarınızı çözmenize bile yardımcı olacak

“Asistanınız aynı zamanda terapistiniz de olabilecek.”