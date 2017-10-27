Hubble, "güneş koruyucusu" yağdıran öte-gezegen keşfetti

27 Ekim 2017

Bilim adamları Güneş Sistemi dışındaki bir öte-gezegende ışığı absorbe eden titanyum oksit gazının kristalleştiğini keşfetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobunun Dünya'dan bin 730 ışık yılı uzaktaki Kepler-13A sistemindeki öte-gezegende, güneş koruyucu bakım ürünlerinde kullanılan titanyum oksit gazının kristalleşip kar olarak yağdığını tespit ettiğini bildirdi.

Kepler-13Ab verilen, gökbilimcilerin "sıcak Jüpiter" olarak kategorize ettiği dev gaz gezegeninde, atmosferin üst kısımlarındaki titanyum oksitin güçlü hava akımlarıyla gezegenin sürekli karanlıkta olan soğuk yüzüne taşındığı ve burada oluşan kar kristallerinin yoğun kütle çekimiyle atmosferin alt kısımlarında hapsolduğu belirtildi.

Gökbilimcilerin "soğuk tuzak" olarak adlandırdığı yoğuşma etkisinin ilk kez bir öte-gezegende gözlendiği kaydedildi.

NASA uzmanları, Kepler-13Ab'nin bir yüzünün sürekli karanlıkta kalmasının sebebini, yörüngesinde olduğu yıldıza yakınlığı nedeniyle kendi etrafındaki hareketinin durması olarak açıkladı.

Araştırmacılar, Kepler-13Ab'de kızılötesine yakın tayfta gözlemler yapabilmek için Hubble'ın 3 no'lu geniş alan kamerasını kullandı.

Hubble, sıcaklık değişimleri ve gaz bileşenlerine dair gözlemelerini, "ikincil tutulma" adı verilen, gezgenin yörüngesindeki yıldızın arkasında kaldığı dönemde gerçekleştirdi.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılından bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Kaynak: AA