Hubtic savunma sanayi taşımasına da başladı

Bu sektördeki ilk taşımalarını hava yolu ile Brezilya’ya yaptıklarını söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, kara ve deniz yolu taşımacılığındaki rota sayılarını da 80’in üzerine çıkardıklarını ifade etti. Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan dijital lojistik şirketi Hubtic, 2023 yılına hizmet verdiği sektör ve rota sayısını artırarak başladı.

Dört binin üzerinde anlaşmalı araç ile kara yolunda Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya, deniz yolunda ise ABD’den Afrika’ya kadar altı kıtada 50’nin üzerinde ülkeye ulaşan şirket, rota sayısını ise 80’e yükseltti. Cansu, yeni dönemde taşımacılık modelleri ve hizmet verdikleri sektör sayısını da artırdıklarını ifade etti