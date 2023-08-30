HÜRKUŞ Latin Amerika semalarında uçacak

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, bütün ağırlıkları ve geliştirdikleri hava araçlarıyla TEKNOFEST Ankara’da yer alacaklarını belirtti.

TEKNOFEST’te sergilenecek ve gösteri yapacak TUSAŞ ürünlerine ilişkin bilgi veren Temel Kotil, sertifikasyon çalışmaları bitmek üzere olan GÖKBEY helikopterini, pratikte jandarmaya teslim edecek düzeye geldiklerini, helikopterin uçuş gerçekleştireceğine dikkati çekti. GÖKBEY için yurt dışında çok ciddi teklifler verdikleri ifade eden Kotil, milyar dolarlık kontratlar için yakında olumlu yanıtlar beklediklerini belirtti.

Kotil, GÖKBEY’in TEKNOFEST Ankara’da kendileri için önemli bir ürün olduğunu dile getirdi. AKSUNGUR’un da son dönemde yurt dışında çok çabuk kabul gördüğünü belirten Kotil, şunları kaydetti: “İyi bir ihracat ürünü. Birçok kontrat imzaladık zaten. AKSUNGUR’u da festivalde göreceğiz. HÜRJET’imiz uçuyor ama bunu TEKNOFEST’te uçuramayacağız. 20’ye yakın uçuş gerçekleştirdi ama oraya gelmesi için biraz daha fazla uçması gerekiyor.

HÜRJET’in ‘mock-up’ını göreceğiz. 2025’te Hava Kuvvetlerimize teslim edilmeye başlanacak, yurt dışında da kampanyaları yapıyoruz. HÜRJET’te yakında yurt dışında kontrat alabileceğimizi düşünüyoruz. HÜRKUŞ’umuz çok iyi görev yapıyor. Afrika’da 2 ülkede şu anda uçuyor. Latin Amerika ülkelerine tekliflerimiz var. Bir de onu orada göreceğiz. Tabii en çok beklenen KAAN. Henüz uçmadı, yılsonunu bekliyoruz.”