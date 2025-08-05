'İkinci uzay yarışı' için dev hamle! NASA Ay'a nükleer reaktör gönderiyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) dev bir projeyi kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.

ABD merkezli Politico'nun ulaştığı belgelere göre, NASA'nın Ay’ın yüzeyine nükleer reaktör gönderme planı olduğu öne sürüldü.

Ulaştırma Bakanı ve NASA Geçici Direktörü Sean Duffy’nin, inşa edilmesi ve ardından Ay’a fırlatılması planlanan nükleer reaktör projesini bu hafta duyurması bekleniyor.

Projenin detaylarına göre, nükleer reaktörün 100 kilovat gücünde olması ve 2030 yılına kadar uzaya gönderilmesi hedefleniyor. İsmi açıklanmayan kıdemli bir NASA yetkilisi, ABD’nin bu adımla “ikinci uzay yarışını” kazanmayı amaçladığını ifade etti.

Belgelerde ayrıca, Ay’da nükleer reaktöre sahip olacak ilk ülkenin, burayı “yasaklı bölge” ilan ederek ABD’yi veya diğer ülkeleri ciddi şekilde kısıtlama potansiyeline sahip olabileceği belirtiliyor.