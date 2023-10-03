İlk insansız fabrikada robotlar robot üretecek

Emre ERGÜL

Gelecekler, geliyorlar derken…Geldiler…Dünyanın ilk insansız fabrikası, insanlığa hayırlı olsun. Amazon’un desteklediği Agility Robotics adlı ABD’li start-up, Oregon eyaletinde sadece insansı robotların çalışacağı bir fabrika açacaklarını duyurdu. 21 bin metrekarelik alan üzerine 2024’te kurulacak olan fabrikada robotlar, robot üretecek.

İlk ürünün 2025’te banttan çıkacağını duyuran şirket, fabrikada yılda 10 bin robotun üretileceğini açıkladı. Agility Robotics, ismini tüm dünyada bu yıl Digit adlı iki ayaklı robotu üretmesiyle duyurdu. “Fabrika işçisi” olarak tasarlanan robotun sosyal medyada yoğun ilgi görmesi üzerine dünyaca ünlü Amazon şirketi, Agility Robotics’e 180 milyon dolarlık yatırım yaptı. Fabrikanın bu destekle kurulacağı öne sürüldü.

Fabrikada Digit gibi robotların çalışacağı ifade edildi. Digit, yolunda bir insan veya engel olduğunu algılayabiliyor ve onların etrafında dolaşarak insanlarla da sorunsuz bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor. İki ayaklı robot, treylerin boşaltılması ve paketlerin taşınması arasında bir dizi iş için tasarlandı.

Agility Robotics'in kurucu ortağı ve CEO'su Damion Shelton, "Fabrikamızın açılışı, robotik tarihinde çok önemli bir anı işaret ediyor: Ticari insansı robotların seri üretiminin başlangıcı" dedi ve ekledi: “İnsanların daha insan olmasını sağlama vizyonuyla Digit'i günümüzün iş gücündeki yaralanmalar, tükenmişlik, yüksek personel değişimi ve doldurulamayan iş gücü boşlukları gibi zor sorunları çözmek için geliştirdik.

Toplumu daha iyi hale getirmek için yeni teknoloji geliştirirken en önemli dönüm noktası, bu teknolojiyi gerçek ve yaygın bir etkiye sahip olabilecek bir ölçekte seri olarak üretebilmenizdir." Şirketin COO’su Aindrea Campbell de heyecanını şöyle dile getiriyor: “Bugünün dönüm noktası, fabrikayı açmamız, üretim hatlarını kurmamız ve daha önce hiç yapılmamış bir şeyle kapasite ve ölçek büyütmeye başlamamızdır.”

İnsan işçi satış ve dağıtımda

Şirket, dünyanın ilk insansız fabrikasını açacak olsa ve robot işçi çalıştıracak olsa da, uzun vadede, üretilen robotların dağıtımı ve satışı için insan personel alınması konusunda esnek olduklarını duyurdu.

Fabrika bağlantılı ofislere 500’e yakın insanı işe alabileceklerini duyuran Campbell, “RoboFab'le yalnızca gelişmiş robotik sistemlerin geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını hızlandırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda inovasyonu teşvik ediyor ve yüksek vasıflı iş fırsatları yaratıyoruz” dedi.