  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. Teknoloji
Takip Et

İnsansı robotlar Pekin’de yarışıyor: Atletizm, futbol, kick boks ve daha fazlası

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), spor ve senaryo müsabakalarıyla devam ediyor. Dünyanın ilk geniş çaplı insansı robot yarışması olan etkinlikte robotlar, atletizmden futbola, kick bokstan jimnastiğe kadar farklı spor dallarında hünerlerini sergiledi. Senaryo müsabakalarında ise robotlar, otel temizliği ve hastane eczane düzenlemesi gibi pratik görevleri yerine getirdi. 15 ülkeden 280 ekibin katıldığı oyunlarda 500’den fazla insansı robot yarışıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İnsansı robotlar Pekin’de yarışıyor: Atletizm, futbol, kick boks ve daha fazlası
Takip Et

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), spor ve senaryo müsabakalarıyla devam ediyor. Dünyanın ilk geniş çaplı insansı robot yarışması olarak gösterilen etkinlikte, robotlar hem atletizm hem de pratik uygulamalarda hünerlerini sergiledi.

Oyunların ikinci gününde 100 metre ve 100 metre engelli koşu yarışları, 3’e 3 ve 5’e 5 futbol maçları, kick boks karşılaşmaları ve artistik jimnastik finalleri gerçekleştirildi. Spor müsabakalarının yanı sıra senaryo kategorisinde robotlar, otel odası temizleme ve hastane raflarından ilaç toplama görevlerini yerine getirerek pratik becerilerini ortaya koydu.

İnsansı robotlar Pekin’de yarışıyor: Atletizm, futbol, kick boks ve daha fazlası - Resim : 1

Etkinlik, Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle düzenleniyor. Çin dışında ABD, Almanya, Japonya ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 280 ekibin katıldığı oyunlarda 500’den fazla insansı robot yarışıyor.

İnsansı robotlar Pekin’de yarışıyor: Atletizm, futbol, kick boks ve daha fazlası - Resim : 2

Robotların yalnızca spor dallarında değil, performans ve senaryo alanlarında da rekabet ettiği organizasyonda solo ve grup dans gösterileri, malzeme sınıflama, düzenleme ve temizleme gibi müsabakalar da yapılıyor.

İnsansı robotlar Pekin’de yarışıyor: Atletizm, futbol, kick boks ve daha fazlası - Resim : 3

İnsansı robot teknolojisinin gelişimini sergilemeyi amaçlayan Dünya İnsansı Robot Oyunları, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA