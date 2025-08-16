İnsansı robotlar Pekin’de yarışıyor: Atletizm, futbol, kick boks ve daha fazlası

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), spor ve senaryo müsabakalarıyla devam ediyor. Dünyanın ilk geniş çaplı insansı robot yarışması olarak gösterilen etkinlikte, robotlar hem atletizm hem de pratik uygulamalarda hünerlerini sergiledi.

Oyunların ikinci gününde 100 metre ve 100 metre engelli koşu yarışları, 3’e 3 ve 5’e 5 futbol maçları, kick boks karşılaşmaları ve artistik jimnastik finalleri gerçekleştirildi. Spor müsabakalarının yanı sıra senaryo kategorisinde robotlar, otel odası temizleme ve hastane raflarından ilaç toplama görevlerini yerine getirerek pratik becerilerini ortaya koydu.

Etkinlik, Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle düzenleniyor. Çin dışında ABD, Almanya, Japonya ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 280 ekibin katıldığı oyunlarda 500’den fazla insansı robot yarışıyor.

Robotların yalnızca spor dallarında değil, performans ve senaryo alanlarında da rekabet ettiği organizasyonda solo ve grup dans gösterileri, malzeme sınıflama, düzenleme ve temizleme gibi müsabakalar da yapılıyor.

İnsansı robot teknolojisinin gelişimini sergilemeyi amaçlayan Dünya İnsansı Robot Oyunları, yarın sona erecek.